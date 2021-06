¡HBO Max ya está en México! Esto es todo lo que debes saber

La espera terminó, HBO Max ya está disponible en México y otros países de Latinoamérica. A partir de este 29 de junio, toda la programación especial de este servicio con una colección icónica de títulos curados de todo el legendario catálogo de WarnerMedia y una lista de series y películas originales, los Max Originals.

A un año de su llegada a Estados Unidos, HBO Max desembarca en México con muchas sorpresas para sus suscriptores. Es imposible quedarse fuera, por tal motivo, hemos reunido todos los detalles que debes conocer a la llegada de este servicio de streaming.

Catálogo excepcional

HBO Max trae con su llegada un catálogo lleno de increíbles producciones. Contenido para toda la familia que incluye películas, series, documentales, realities, producciones para los más pequeños y deportes en vivo te sorprenderán.

Todo el muno de Harry Potter en un solo lugar. Foto: Cortesía Warner Bros.

La plataforma es el hogar de clásicas franquicias como Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix, además de cintas emblemáticas del cine como El Mago de Oz, Casablanca y Cantando bajo la lluvia.

También los títulos clásicos como Friends, The Big Bang Theory y series originales que revolucionaron HBO como Los Soprano, Game of Thrones y Sex and the City estarán incluidos.

Para los más chicos HBO Max tendrá títulos de marcas icónicas como Looney Tunes, Hanna-Barbera y Cartoon Network con contenido como Las Chicas Superpoderosas, Hora de aventura, Scooby Doo, Paw Patrol, Looney Tunes, entre muchos más.

Del cine al catálogo

Uno de los éxitos de la taquilla ya está disponible en HBO Max. Foto: Cortesía Warner Bros

Una noticia que ha impactado a los suscriptores de HBO Max es la posibilidad de tener los estrenos más recientes directo al catálogo tan solo 35 días después de su estreno en salas de cine sin costo adicional. Así al momento del estreno de la plataforma cuenta con cintas como Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro y Godzilla Vs. Kong.

Prepárate por que dentro de lo que viene se encuentra En el Barrio, Space Jam: una nueva era, El Escuadrón Suicida y Dune, este último uno de los estrenos más esperados del año.

Max Originals

Por si fuera poco, el servidor de streaming llegará acompañado de producciones originales que se desarrollaron en los últimos meses. Entre ellos podemos encontrar a The fly attendant, Genera+ion, Raised by Wolves y documentales como Selena +Chef, el concurso de baile Legendary, la docuserie de Nicky Minaj así como el reciente estreno de Friends: reunion special.

The fly attendant es la primera producción original de HBO Max que rompió récord de reproducciones. Foto: Cortesía.

En la mira hay dos esperados regresos: el siguiente capítulo de la serie de Sex and the city en And just like that y el reboot de la serie Gossip Girl. HBO Max también prepara producciones originales desde los nuevos territorios en los que llega, entre ellas, una serie mexicana sobre fútbol femenino llamada Las Bravas.

Precios y planes

Nota importante, si tu ya cuentas con el servicio de HBO Go solo será cuestión de acceder con las mismas claves a este servicio para disfrutar de más contenido especial. HBO Max se puede adquirir con dos planes de suscripción:

El plan estándar ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un precio de MXN 149 al mes.

Mientras que el plan móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Este plan tendrá un precio de MXN 99 al mes.

Las suscripciones por períodos recurrentes de 3 o 12 meses también estarán disponibles con un descuento de hasta el 30%. Si quieres probar el contenido de la plataforma, HBO Max pone siete días gratis de prueba donde podrás ver algunas de las mejores series y documentales sin costo alguno.

