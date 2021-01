HBO desarrollará una nueva precuela de ‘Game of thrones’

El universo de ‘Game of Thrones’ se expandirá aún más. Una nueva serie llegaría a HBO como una adaptación de la saga literaria de George R. R Martin, ‘Tales of Dunk and Eggs’, la cual narrará los hechos ocurridos 90 años antes de la exitosa serie.

Lo anterior fue confirmado en exclusiva por el portal Variety, quien compartió que la compañía ha dado luz verde a este proyecto de las historias del escritor. ‘Tales o Dunk and Eggs’, sigue las aventuras de Ser Duncan (Dunk) y Aegon V Targaryen (Egg), —éste último, quien llegó a ser rey de los Siete Reinos—.

El medio comenta que este proyecto está aún en fase inicial, por lo que aún se desconoce quiénes pueden ser los directores, guionistas y el elenco involucrado. La nueva precuela podría incluso tardar tiempo en llegar a la plataforma después del estreno ya contemplado de ‘House of dragons’, prevista para el 2022.

Esta nueva precuela podría llegar a HBO después del estreno de ‘House of dragons’, otra producción del universo de ‘Game of Thrones’.

Ambientadas en distintas épocas, ambas series abordarán la trama desde la perspectiva de una de las casas más emblemáticas de ‘Game of Thrones’: la Casa Targaryen.

Aunque el proyecto ha sido aceptado por HBO, esto no da certeza de que llegará finalmente a la plataforma. Anteriormente un proyecto precuela de la serie escrito por Jane Goldman y protagonizado por Naomi Watts fue cancelado después de su episodio piloto.

Aún así hay grandes esperanzas para esta adaptación y los seguidores de los libros que habían señalado a esta saga como entre sus favoritas para llevarlas a una producción televisiva.

Todo indica que el interés de la compañía por traer estos nuevos proyectos es una manera de reivindicarse con los fanáticos de las historias después del decepcionante final de ‘Game of Thrones’.

