HBO comparte nuevos detalles de la serie creada por Luca Guadagnino

Luca Guadagnino, el director nominado al Oscar por su trabajo en “Call me by your name”, se aventura a una producción dramática para la televisión con “We are who we are”. La serie de ocho episodios llegará el próximo mes de septiembre a la plataforma de HBO.

El estilo cinematográfico que caracteriza a Guadagnino, el cual ha fascinado a los críticos con sus últimos trabajos, se verá reflejado en la serie que llega en unos meses más de forma exclusiva par a HBO.

También puedes leer: Estos son todos los estrenos que trae HBO y HBO GO en julio

Luca Guadagnino se ha convertido en uno de los directores más importantes de los últimos tiempos. Su carrera nos ha dejado importantes producciones como “I Am Love”, “A Bigger Splash”, “Call Me by Your Name” y, más recientemente, la película de culto “Suspiria”.

“We are who we are”, seguirá la historia de dos jóvenes americanos que viven en una base militar en Italia. La producción explorará temas como la amistad, el primer amor y la identidad. Según la sinopsis compartida por la compañía, el público se sumergirá en la euforia y angustia que conlleva la etapa de la adolescencia.

El elenco de “We are who we are” estará conformado en su mayoría por nuevos talentos juveniles y reconocidos actores, entre los que se encuentran Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier y Sebastiano Pigazzi.

La serie es una coproducción de HBO-Sky; Luca Guadagnino es el showrunner, productor ejecutivo, escritor y director. La serie es producida por Lorenzo Mieli para The Apartment y Mario Gianani para Wildside, ambas compañías de Fremantle, con Small Forward, junto a Guadagnino, Elena Recchia, Nick Hall, Sean Conway y Francesco Melzi d’Eril; Paolo Giordano y Francesca Manieri escriben junto a Guadagnino. Distribuidor internacional: Fremantle.

“We are who we are” se estrenará el día 4 de septiembre de este año. La producción de ocho episodios buscará con su primera temporada ser la serie del momento. Las situaciones que vivirán los protagonistas son un reflejo de lo que podría suceder en cualquier parte del mundo, dentro de una esfera de jóvenes, pero que, en este caso, sucede en una pequeña porción de la América en Italia.

We’re going to wear our souls like a skin. #WeAreWhoWeAre premieres this September. pic.twitter.com/Bm2szDZoFY — HBO (@HBO) July 7, 2020

Será momento de disfrutar “We are who we are” en HBO, mientras conocemos más noticias de la secuela que el director quiere realizar de “Call me by your name”, una de sus últimas cintas; que hoy es considerada una cinta del género popular, la que además impulsó la carrera de Timothée Chalamet y Armie Hammer.