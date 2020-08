HBO ya está disponible en Xbox One para toda Latinoamérica

Todo el contenido de HBO y HBO GO ya está disponible a través de Xbox One. Los usuarios de países como México, Chile, Colombia, y Argentina ahora tendrán acceso a miles de títulos disponibles de la compañía.

Las grandes producciones originales que le han dado renombre a HBO como ‘Game of thrones’, ‘Westworld’ o la multipremiada ‘Chernobyl’ (sin olvidar los próximos lanzamientos entre los que destaca ‘Lovecraft country’) estarán al alcance de todas las consolas.

La llegada de esta posibilidad trae consigo una mejora en la interfaz de navegación, ofreciendo a los usuarios la opción de personalizar sus preferencias de control parental, lenguaje, subtítulos, audio y mucho más.

¿Cómo ingresar?

Los usuarios de Xbox One deberán tener una suscripción vigente a HBO GO, lo que les permitirá acceder en todo momento desde sus dispositivos al contenido de la compañía. Los usuarios de HBO GO que estén registrados a través de un paquete de TV paga o TELCO pueden activar su dispositivo siguiendo los pasos detallados en el proceso de registro. Al mismo tiempo, los usuarios nuevos pueden suscribirse a través del App Store y Google Play o por hbogola.com —solo México y Colombia—.

“Con Xbox One, estamos ampliando nuestro alcance a una audiencia de gamers que está en constante crecimiento, al mismo tiempo que le proporcionamos a nuestros fans otra manera de ver sus series y películas favoritas, en donde sea, cuando sea y como ellos lo prefieran”, manifestó Dionne Bermudez, Vicepresidente Corporativo de Distribución Digital e Investigación de Negocios de HBO Latin America, en un boletín de prensa.

Con esta nueva suma tecnológica, HBO llegará a más personas para ofrecer su gran contenido de calidad, que ha impresionado a miles de suscriptores alrededor del mundo. Estas producciones se han convertido en fenómenos de la televisión y el streaming que no podemos dejar pasar.

