Batman tendrá una nueva serie policiaca en televisión

(Reuters) – El universo Batman sigue expandiéndose, con una nueva serie televisiva que discurrirá en el departamento de policía de Ciudad Gótica y se sumergirá en el mundo de la corrupción, dijo la plataforma de streaming HBO Max el viernes.

HBO Max, propiedad de AT&T, dijo que la serie será producida por Matt Reeves, director de la próxima película de Warner Bros. “The Batman”, con Robert Pattinson en el papel del cruzado con capa que carece de superpoderes especiales.

Según indicó, la serie “ampliará el mundo presentado en la película y explorará aún más los innumerables personajes cautivadores y complejos de Ciudad Gótica”.

