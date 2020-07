Javicia Leslie se convertirá en la próxima ‘Batwoman’

La nueva ‘Batwoman’ ya tiene rostro. Javicia Leslie ha sido anunciada recientemente como el remplazo de Ruby Rose en la producción del Universo de DC para la segunda temporada de la serie televisiva.

Javicia Leslie será la próxima ‘Batwoman’, se convertirá en la heroína de Ciudad Gótica con un nuevo personaje distinto al de Kate Kane, al que Ruby Rose encarnó en la primera entrega. Su incorporación será a través de un personaje nunca antes visto de nombre Ryan Wilder.

Este personaje, con una personalidad muy diferente a Kate Kane, es descrita como agradable, desordenada y con un pasado oscuro como traficante de drogas, la cual será la nueva superheroína murciélago que tomará el rol principal en la próxima entrega.

.@JaviciaLeslie is Gotham's new hero. #Batwoman Season 2 is coming in 2021! pic.twitter.com/XUcy9ItlkS

— Batwoman (@CWBatwoman) July 9, 2020