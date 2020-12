El actor Jesús Zavala continúa su carrera en ascenso con la llegada de su más reciente producción, ’Dime cuando tú’. La cinta llegará próximamente a las salas de cine del país como uno de los últimos estrenos del cine nacional del año, ofreciendo una comedia que busca reinterpretar el género.

Con una propuesta fresca y divertida, ’Dime cuando tú’ —dirigida por Gerardo Gatica— se hará presente el próximo 25 de diciembre en algunas salas de cine del país. Pese a que la situación de la industria cinematográfica continúa siendo afectada por el COVID-19, los involucrados confían en que la película llega en el momento adecuado, con un mensaje que motivará a sus espectadores.

Entre el gran reparto que conforma la cinta ’Dime cuando tú’ se dejan ver nombres de importantes figuras del cine mexicano, como José Carlos Ruiz, Héctor Bonilla, Rosa María Bianchi —así comel regreso a la pantalla grande de Verónica Castro—, se encuentra una ola de jóvenes promesas que siguen pujando por su consolidación en el mundo artístico.

Tal es el caso de Jesús Zavala, a quien en los últimos años lo hemos visto consagrar importantes proyectos en cine, teatro y el mundo del streaming, con un talento especial en el género de la comedia. El actor, que da vida a Will en ’Dime cuando tú’, platicó para Forbes Life de este proyecto que llega a las salas de cine para cerrar el año.

Foto: Cortesía.

En la cinta el actor interpreta a Will, un joven radicado en los Estados Unidos,criado por sus abuelos después de que sus padres fallecieran. Inmerso en un agitado mundo laboral que consume su vida, le da pausa a todo para viajar a la Ciudad de México y cumplir con una petición de su abuelo: conocer algunos de los sitios más representativos de la ciudad.

En la búsqueda de su objetivo conocerá a Danielle, una joven con la que inmediatamente crea una conexión especial; sin embargo, descubrirá que ambos tienen maneras distintas de percibir el amor, la amistad y las relaciones.

Reinvención del género

’Dime cuando tú’ busca reinventar el género de la comedia romántica, ofreciendo más matices a su trama. Incluso, Zavala no la considera en sí una comedia romántica, ya que para él es una comedia que tiene mucho de todo, desde drama y romance hasta humor ácido, entre otros.

‘’Tiene muchas características que todavía no nos dejan definir qué género es, pero es una película con una propuesta nueva de comedia que toca temas muy actuales’’, destaca.

Aunque el género de la comedia es algo que domina a la perfección, buscó alejarse de los clichés que podrían rodear a su personaje, y que éste no se pareciera a nada de lo que había hecho con anterioridad. Para esto, el actor logró una excelente química en la construcción de Will con las mesas de trabajo con el director, pero sobre todo, con la libertad que éste le proporcionó para construir y aportar al personaje.

Jesús Zavala interpreta a Will, un joven criado en los Estados Unidos por sus abuelos mexicanos que decide darse una pausa para conectarse con sus raíces. Foto: Cortesía.



‘’La construcción de este personaje fue mis actividades favoritas, de toda la filmación de la película… Recibimos una apertura muy especial por parte de mi director; él nos puso sobre la mesa el tono que quería de la comedia , los personajes… y creo que le cachamos la idea. Sobre eso nos dio completa libertad de nosotros construir y aportar al personaje, eso siempre se agradece, ya que queda más justo, más a tu talla’’.

Un proyecto de aprendizaje

Como mencionamos anteriormente, ’Dime cuando tú’ resalta por tener uno de los repartos más robustos de los últimos tiempos, con importantes figuras del cine nacional. Esto significó una oportunidad única para el actor, quien logró tener de cerca la experiencia y anécdotas de los primeros actores.

‘’Imagínate, claro que da un nudo en el estómago cuando te enteras que vas a trabajar con estos actores. En este proyecto ni siquiera te tomas el personaje protagónico con todos estos nombres y trayectorias que hablan por sí solos’’.

Zavala comparte que fue un gran apapacho tener a una escuela de vida junto a él. ‘’Maté dos pájaros de un tiro al poder escucharlos, compartir con ellos, trabajar con ellos, y al mismo tiempo, parar oreja porque tenía a cuatro de los más grandes en el set, y no robarles tantito hubiese sido una misión fallida’’.

Entre el reparto se encuentra la actriz Verónica Castro ,que regresa al cine para apoyar al director y a su hijo —el encargado de la fotografía de la película—. Foto: Cortesía.

El momento ideal para su estreno

Pese a las condiciones actuales del próximo cierre de salas de cine en algunas ciudades del país, el actor cree que ’Dime cuando tú’ tiene su estreno en un momento correcto donde los espectadores podrán tomarla bastante bien.

‘’Esta película cayó y está saliendo al cine en el momento correcto. Necesitamos tener este tipo de mensajes motivacionales, y que nos recuerden un poquito de quienes estamos lejos, a quienes estamos desaprovechando por estar metido al trabajo. Creo que es muy claro y bonito cómo lo representa el personaje’’. Jesús Zavala.

De igual forma el actor considera que ’Dime cuando tú’ traerá un gran sabor de boca, al presentar a los espectadores paisajes que no pudieron ser observados en todo el año, definiéndose como una carta de amor en muchos sentidos, facetas y representaciones.

Homenaje a la Ciudad de México

La producción de ’Dime cuando tú’ exigía un gran reto. Aunque fue grabada meses antes de la pandemia, debido a sus múltiples locaciones en lugares representativos de la Ciudad de México —como Museos, el aeropuerto, la biblioteca José Vasconcelos, entre otros—, las características de la vieja normalidad exigían hacerle frente a la multitud de personas, el tráfico, permisos y otros aspectos que pudieron haber puesto en juego las grabaciones.

Foto: Cortesía Cinépolis Distribución.

Pese a lo anterior, la cinta logró anteponerse a las complicaciones terminando a la perfección hasta en lugares que el mismo actor pensó no lo lograrían. Resaltó de igual forma al talentoso grupo de trabajo que colaboró detrás de la cinta, y del cual percibió un gran ambiente donde no hubo peleas ni disgustos.

Tiempos mejores

Para Jesús Zavala el tiempo venidero promete mejor ánimo. En los meses atrás, confesó, sufrió muchos momentos de incertidumbre por no saber el destino de la situación derivada de la pandemia, lo que le orilló a pasar malos momentos de ansiedad emocional y mentalmente.

Pese a eso, el enfocarse en los frutos de su trabajo del año pasado lo mantuvo vigente con la promoción de ellos durante este año, siendo ésta su manera de estar activo desde el encierro, cerrando con las presentaciones y estreno de la película, en una fecha que señaló como atinada.

Para el próximo año, el actor tiene un gran proyecto en puerta del que no reveló muchos detalles, pero será una serie de comedia. Mientras, espera regresar al teatro musical en la obra ‘Ya no me puedo levantar’ donde interpreta a un personaje muy distinto a lo que ha hecho en los últimos años.

