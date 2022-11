‘John Wick 4’: Esto es lo que debes saber antes de ver la película

Sabemos que la nueva película de Keanu Reeves, “John Wick: Baba Yaga“, se estrenará hasta 2023; sin embargo, ya se estrenó el tráiler, lo que nos mantiene en suspenso sobre qué nueva aventura enfrentará John, aunque no deja de prometer acción, duelos a muerte y muchos enfrentamientos.

Si aún no has visto ninguna cinta de esta saga, que el próximo año nos presenta su cuarta entrega, esto es lo que tienes que saber. No te preocupes, aún tienes algunos meses para poder ponerte al corriente con la historia.

La base de la historia sí pasó

Un poco de la historia de esta saga está basada en una historia real. Si ya viste la primera película sabrás que John Wick es un asesino retirado que sufre la pérdida de su esposa. El único recuerdo que le queda de ella es un pequeño cachorro que protege, pero una noche es asesinado por el hijo de un gánster que también le roba su auto, nada menos que un Ford Mustang 1969.

Esto es lo que desencadena una persecución para cobrar venganza.

Esta historia tiene algo de real. Se trata del retirado Navy SEAL Marcus Luttrell, quien fue reconocido al ser el único sobreviviente de una misión en 2005 contra los talibanes en Afganistán.

Tras retirarse el marino recibió una perra golden retriever que servía como mascota de apoyo tras lo que pasó en la guerra.

Con el tiempo Dasy, como la llamó Luttrell se convirtió en su amiga. En 2009, Marcus se encontraba en su casa cuando escuchó un disparo. Tras verificar que su madre estuviera bien salió para llamar a su mascota y la encontró en el piso, sin vida.

Frente a su casa estaba estacionado un auto. Al acercarse a éste para preguntarles a los pasajeros por qué mataron a su mascota, los sujetos arrancaron y Marcus no lo dudó para perseguirlos. El final de esta persecución no fue el mismo que en John Wick, ya que los sujetos fueron detenidos y se les acusó de maltrato animal.

El entrenamiento de Keanu

Para interpretar a este asesino, Keanu Reeves se sometió a una ardua rutina de ejercicios para realizar algunas escenas de acción. Esta parte es importante porque Keanu es reconocido por la entrega que pone en sus personajes, por ello se prepara para interpretarlos a la perfección, por lo que podrás esperar una actuación espectacular de este hombre que siempre nos sorprende con sus trabajos cinematográficos.

Además de los entrenamientos físicos Reeves se ha esforzado por aprender a la perfección como usar armas de fuego con rapidez, como puedes observar en este video:

Gran elenco

Debido al éxito de la saga, cada vez el elenco incluye a estrellas del cine y en esta ocasión, John Wick: Baba Yaga contará con la presencia de Bill Skarsgård (quien interpretó al payaso diabólico en It), quien interpretará a “El Marqués” y tendrá como objetivo limpiar los líos provocados por Wick y acabar con él.

Keanu Reeves ha participado en los guiones

Los guionistas han trabajado para poner cada vez en más aprietos a John Wick y quién mejor para asesorarlos que el mismo Reeves, quien interpreta al personaje principal.

El director de la saga, Chad Stahelski ha reconocido que algunas de las ideas para dar continuidad a la historia provienen de Keanu, donde se han propuesto solo una cosa: hacer sufrir a John Wick.

No le espera nada bueno a John Wick

Aunque se especula que con esta entrega se dará fin a la historia, la realidad es que aún no lo sabemos con certeza, lo que sí es que esta podría ser la cinta que más haga sufrir a John Wick.

Primero, John Wick a matado a cientos de personas, no tiene familia, hay quienes lo consideran un “colega” a quien respetan, pero no ha generado un vínculo tan cercano como para permanecer junto a alguien. Tampoco en la parte amorosa.

Además, todas las vidas que han caído por su mano deben cobrarse ante la justicia, por lo que solo tiene como opción ser un fugitivo.

¿Veremos a John Wick huir al amanecer a bordo de su Ford Mustang 1969? Habrá que esperar un poco más para saberlo.

