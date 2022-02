Lizzo estrenará su propia producción original en Amazon Prime Video

La cantante Lizzo está lista para el estreno de su primera producción junto con Amazon Prime Video. ‘Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls’, es el nombre de la producción que llega al catálogo el próximo 25 de marzo para encontrar a mujeres con gran personalidad que acompañen a la artista en su próxima gira.

Emocionante y poderosa, así se define esta producción que llegará en exclusiva al catálogo de la compañía de streaming con sus ocho episodios que conforman la temporada.

‘Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls’ es una nueva serie sin guion que sigue a la superestrella e ícono mundial Lizzo, que está a la caza de mujeres seguras de sí mismas para unirse a la élite de Big Grrrls que la acompañarán en su gira mundial.

Serán 10 esperanzadas mujeres que tendrán la oportunidad de mudándose a casa de Big Grrrls, quienes deberán demostrar que tienen lo necesario para llegar al final y unirse a Lizzo frente a una audiencia global en el centro del escenario.

Junto a Lizzo para ayudarla en la búsqueda de bailarines dinámicos están los legendarios coreógrafos Tanisha Scott y O.G. Big Grrrls Chawnta’ Marie Van, Shirlene Quigley y Grace Holden, además de varios invitados especiales, entre los que destacan la coreógrafa Charm La’Donna, la experta en movimiento corporal Rashida KhanBey Miller y la cantante y compositora multiplatino SZA.

Con esta serie Lizzo quiere conquistar nuevas plataformas después de ser un referente en la música actual. Nuevas cualidades como presentadora y guía de estas mujeres se podrán apreciar en la pantalla después del estreno programado, primeramente para Estados Unidos, mientras que para otros territorios estará disponible para el mes de mayo.

