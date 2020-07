Netflix anuncia una tercera y última temporada de ’Dead to me’

Es oficial, ’Dead to me’ se despedirá con su tercera temporada. Netflix anunció que la serie ha sido renovada, una noticia agridulce para sus seguidores que al conocer que con la llegada de la próxima temporada, se cerrará su ciclo dentro del catálogo.

Su creadora, Liz Feldman, manifestó en redes sociales la emoción y agradecimiento por continuar con ’Dead to me’ una temporada más junto al equipo que ha consolidado en este proyecto para Netflix.

’Dead to me’ ha tenido gran éxito dentro de la plataforma en distintos países, por lo que la renovación viene tan solo unos meses después del estreno de su segunda temporada en Netflix. Los seguidores han aplaudido la historia y las interpretaciones de sus protagonistas Christina Applegate y Linda Cardellini.

La comedia de humor negro ha inyectado una chispa particular a las producciones de Netflix. La serie inició con el pie derecho mostrando la historia de dos mujeres, que con la muerte del esposo de una de ellas, se termina de tejer de una manera inesperada una historia que termina por crear una amistad que superará grandes pruebas de vida.

Thrilled to keep working with @1capplegate & @lindacardellini and our amazing writers, cast & crew for one more season! @deadtome has been and continues to be the most creatively & personally fulfilling experience of my life. Profoundly grateful for all of it. 💙 https://t.co/xbWijfG61c

— Liz Feldman (@thelizfeldman) July 6, 2020