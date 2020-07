View this post on Instagram

Te presento a los nuevos integrantes de Élite (de quienes seguró te enamorarás muy pronto): Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch y Manu Ríos 💓 Sí, estás viendo bien, esos que los acompañan son precisamente Georgina Amorós, Omar Ayuso, Miguel Bernardeau, Itzán Escamilla, Arón Piper y Claudia Salas✌Élite 4. Próximamente.