Estrenos Netflix junio 2022: ‘Peaky Blinders’ y más te esperan

En junio se estrenarán diferentes series y películas a través de Netflix y aquí te proporcionaremos algunos detalles de los contenidos que llegan. ¡Prepara la tv y tus palomitas!

Series

Peaky Blinders

La sexta temporada de Peaky Blinders llega este 10 de junio a la plataforma de streaming, a través de diferentes capítulos Thomas Shelby seguirá abriéndose pasó en el mundo criminal, mientras esquiva las complejidades que trae consigo la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este no será el final de la historia, pues el guionista Steven Knigh reveló que el desenlace será llevado a un largometraje. View this post on Instagram A post shared by Peaky Blinders (@peakyblindersofficial)

Peaky Blinders ganó un BAFTA por ser considerada como la mejor serie dramática, además es acreedora de dos IFTA por mejores actor de reparto (Cillian Murphy) y mejor actriz de reparto (Charlie Murphy)

The Umbrella Academy 3

Entre los estrenos para junio más esperados se encuentra The Umbrella Academy 3, una temporada en la que los protagonistas se enfrentarán a la realidad que han creado, mientras descubren que sus poderes pueden ser más fuertes y desafían un inminente apocalipsis.

La nueva temporada de la serie ganadora del Premio Eisner se estrenará el 22 de junio y contará con 10 capítulos, además, en ella veremos el cambio de Vanya Hargreeves, el personaje que interpreta Eliot Page. No te puedes perder The Umbrella Academy 3.

La Casa de Papel: Corea

El remake de La Casa de Papel, en su versión coreana, llega a la pantalla el 24 de junio. En ella podremos ver diversos atracos a bancos importantes, a un grupo de expertos criminales y la captura de diferentes rehenes que no tuvieron lugar en la versión original de España.

La Casa de Papel: Corea contará con 12 episodios, en donde se nos presentará el robo más grande que ha existido en la península coreana. La serie fue dirigida por Kim Hong Sun, quien cuenta con una participación destacada en el género thriller y policíaco. En el reparto perfilan actores como: Yoo Ji-tae, Kim Yunjin y Park Hae-soo.

Entre otros estrenos están; Iron Chef: la leyenda de Hierro, Guerra de Vecinos temporada 2, y Hombre Vs. Abeja.

Películas

Garra

Para los estrenos de Junio llegará Garra, una película de drama y comedia en donde el protagonista, Adam Sandler, un desafortunado cazatalentos de basquetbol descubre a un jugador asombroso en el extranjero, a quien pretende llevar a las grandes ligas, pero para lograrlo, ambos deberán trabajar duro para derribar los diferentes obstáculos que se presentarán.

La película dirigida por Jeremiah Zagar se estrenará el 8 de junio, tendrá una duración de una hora y 57 minutos y será protagonizada por Adam Sandlres, Queen Latifah y Juancho Hernangómez quien es un jugador de baloncesto en la vida real.

La cabeza de araña

La película que se une a los estrenos de junio está ambientada en un futuro cercano, en donde se presenta la vida de dos reclusos que luchan contra su pasado, desde una cárcel de alta tecnología, en donde realizan experimentos con drogas, que pueden controlar y modificar las emociones de las personas.

La cabeza de araña está protagonizada por Chris Hemsworth, Miles Teller,Jurnee Smollett, tiene una duración de una hora y 47 minutos, cuenta con la dirección de Joseph Kosinski. Este título llega a la pantalla el próximo 17 de junio.

Entre otras películas que se estrenarán en junio también veremos: Árboles de paz, El hombre de Toronto, La ira de Dios, Beauty e Interceptor.

