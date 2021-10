5 datos que desconocías de ‘Las cosas por limpiar’, el rotundo éxito de Netflix

‘Las cosas por limpiar’ se ha convertido en el más reciente éxito de Netflix. La serie ha conquistado a gran parte de los territorios donde la compañía tiene presencia debido a la conmovedora historia de su trama, donde una mujer tiene que abrirse paso a las adversidades de la vida.

Desde la perspectiva de Alex, la protagonista, la serie de Netflix nos adentra a la complicada vida de una joven madre de una pequeña niña, que lucha por salir adelante de los abusos de su pareja sentimental. Los desgarradores escenarios para encontrar resolver necesidades básicas como techo o comida hacen de ‘Las cosas por limpiar’ una producción humana desde distintos puntos de vista.

A pocos días de su estreno en el catálogo de Netflix, ‘Las cosas por limpiar’ se ha convertido en el nuevo fenómeno. Y aunque aún no logra derribar el rotundo éxito de la serie coreana ‘El juego del calamar’, la serie también se suma a lo más visto teniendo presencia en el Top 10.

Los datos que tal vez no conocías

Como sucede con algunas producciones originales, ‘Las cosas por limpiar’, llegó sin mucha promoción, pero encontró en los suscriptores la rápida aceptación. Ahora que todo mundo habla de ella es necesario conocer más acerca de esta producción, por lo que hemos reunido algunos datos que probablemente desconocías de esta serie de Netflix.

Foto: Cortesía Netflix.

1.- Basada en una historia real

La conmovedora historia de ‘Las cosas por limpiar’ están basadas en un caso real. La producción es una adaptación del libro de Stephanie Land ‘Hard work, low pay, and a mother’s will to survive’, el cual fue publicado en el año 2019 convirtiéndose en un best seller.

En él se pone al descubierto la verdad detrás de las trabajadoras de limpieza en los Estados Unidos a través de las experiencias de la misma escritora Sthepanie Land. Aunque la adaptación no es fiel al libro, mantiene la esencia de denuncia y recorrido que pasó para salir adelante documentando todas sus vivencias.

El libro causó tal revuelo, que incluso el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lo incluyó en la lista de recomendaciones literarias para el verano.

2.- Multifacética protagonista

Algo que ha llamado la atención es sin duda la actuación de Margaret Qualley, la protagonista de ‘Las cosas por limpiar’. La joven obtiene en esta serie de Netflix su primer protagónico después de dejar atrás una de sus pasiones: el baile.

Desde joven, Qualley se había enfocado en esta disciplina donde incluso, alejada de su familia se comenzó a dedicar de lleno desde los 14 años, sin embargo, con el tiempo decidió que no era lo que deseaba hacer cambiando al modelaje, actividad que le permitió estudiar a la par actuación en la ciudad de Nueva York.

Foto: Netflix.

Y aunque es aun corta su carrera como actriz, la joven ya cuenta con una nominación al Emmy por su interpretación de Ann Reinking en ‘Fosse/ Verdon’. Ahora con su papel de Alex en ‘Las cosas por limpiar’, le pronostican un futuro prometedor ya que acertó con su interpretación de una madre cuando en al vida real ella no ha pasado por esa experiencia.

3.- Actuación con lazos de sangre

Otro dato que ha atrapado al público es conocer que la relación de madre e hija en la serie traspasa las pantallas. Ambas actrices son en la vida real madre e hija. Incluso fue la misma Margaret Qualley quien recomendó a su madre la actriz Andie MacDowell para sumarse al reparto y darle vida a este personaje cuya bipolaridad atormenta las situaciones de la trama.

La actriz consagrada Andie MacDowell, según declaraciones, quedó sorprendida después de ser considerada para el papel. Otro factor es que para inspirarse en el papel bipolar de la madre de la protagonista, la actriz usó como referencia a su propia madre, quien fue diagnosticada con esquizofrenia después de haber nacido.

Ambas actrices, madre e hija en la vida real, comparten créditos en la serie. Foto: Cortesía Netflix.

4.- Margot Robbie detrás del proyecto

La famosa actriz de Hollywood no dudo en sumarse a ‘Las cosas por limpiar’. Robbie encontró potencial en la historia por lo que funge como productora ejecutiva de la serie de Netflix. No es la primera vez que la actriz se involucra en estos proyectos como productora, anteriormente lo hizo en ‘Dollface’ para Hulu.

5.- Actor de Crepúsculo entre el reparto

Muchos no lo notaron, pero un actor de la exitosa saga de ‘Crepúsculo’ forma parte del reparto de ‘Las cosas por limpiar’. Se trata del actor Billy Burke, quien ahora es el padre de la protagonista en la serie, pero que pocos recuerdan también fue el padre de Bella en las películas de vampiros. En los últimos años este actor se ha enfocado en papeles para series de televisión, siendo esta una de sus más recientes apariciones.

Foto: Cortesía Netflix.

