¿Ha encontrado Netflix a su Bond? Ryan Gosling protagoniza la película de espías “The Gray Man”

En la nueva película de Netflix NFLX.O, “The Gray Man”, el personaje de Ryan Gosling bromea diciendo que se llama Seis porque 007 ya lo habían ocupado.

La película es un thriller de gran presupuesto y lleno de efectos con el espíritu de una aventura de James Bond de Netflix Inc. y los directores de la película esperan que el filme, que empieza a emitirse el viernes, lance la propia serie de espías de larga duración de la compañía.

Gosling interpreta a Sierra Six, un exrecluso sacado de la cárcel por la CIA a cambio de servir en un programa secreto.

“Siempre he querido hacer una película de acción“, dijo Gosling a Reuters. “La acción fue mi primer amor. Me hizo enamorarme del cine en primer lugar. Me costó un minuto llegar y encontrar la adecuada”.

“The Gray Man” está basada en una novela de Mark Greaney y dirigida por Joe y Anthony Russo, los hermanos que dirigieron la megaobra de Marvel “Avengers: Endgame”.

Los Russo dijeron que Netflix les permitió llevar su visión completa a la pantalla. “The Gray Man” se filmó en siete locaciones en diferentes lugares del mundo, desde Azerbaiyán hasta Croacia y Francia.

Foto: Netflix

“Queríamos ser muy ambiciosos con esta película”, dijo Anthony Russo. “Es difícil rodar acción. Es caro rodar acción, y Netflix estaba dispuesto a este nivel de ambición”.

La película incluye nueve grandes secuencias de acción, entre ellas un largo tiroteo en una plaza pública de Praga.

“Fue una verdadera prueba de fuego para mí, ya que era mi primera película de acción“, dijo Gosling

La reacción de los críticos de cine ha sido variada. Hasta el lunes, “The Gray Man” contaba con un 52% de valoración positiva entre las reseñas recogidas en el sitio web Rotten Tomatoes. El público fue más entusiasta, con un 89% de comentarios en el sitio web que le dieron un pulgar hacia arriba.

*Con información de Reuters.

