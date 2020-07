Conoce todos los detalles de la precuela de ‘The witcher’ de Netflix

Netflix confirmó el spin-off de la serie sensación ‘The witcher’. La nueva producción se remontará miles de años atrás de los hechos actuales del personaje Geralt de Rivia, para mostrar el origen del primer Witcher.

‘The Witcher: Blood Origin’ es el título que llevará la precuela; será una serie limitada a solo seis partes, que han sido encargadas después de lo que ha significado la primera temporada de ‘The Witcher’, que a partir de su estreno ha logrado 76 millones de reproducciones en todo el mundo.

La compañía anunció los primeros detalles de esta producción, que se espera sea igual de grande que la actual. Entre ellos se ha revelado la sinopsis oficial, en la que se describe que la precuela estará ambientada en el mundo élfico, 1200 antes de la serie protagonizada por Henry Cavill.

La producción de ‘The Witcher: Blood Origin’ contará una historia perdida en el tiempo con el nacimiento del primer Witcher y los eventos que conducen a la crucial “conjunción de las esferas”, cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno; así se lee en el comunicado.

Para este proyecto Andrzej Sapkowski, creador de los libros en los que se basa la serie, formará parte del proceso como consultor creativo, mientras que Declan de Barra será productor ejecutivo y showrunner, con Lauren Schmidt Hissrich como productora ejecutiva.

“Como fanático de la fantasía de toda la vida, estoy más que emocionado de contar la historia The Witcher: Blood Origin. Una pregunta se me quedó en la mente desde la primera vez que leí los libros de The Witcher: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos?“ compartió Declan de Barra en el comunicado.

La producción se grabará en el Reino Unido y aún no cuenta con una fecha tentativa de llegada al catálogo de la compañía. El universo de esta historia mítica se extiende cada vez más, ya que además de ‘The Witcher: Blood Origin’, Netflix prepara una cinta alrededor de Vesemir, personaje mentor de Geralt, pero muchos años atrás de representar la figura paterna del brujo.

1200 años antes de Geralt de Rivia, los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron en uno, y el primer "Witcher" nació. 'The Witcher: Blood Origin', un spin off live action de 6 partes de Declan de Barra y Lauren Schmidt Hissrich. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 27, 2020

Por el momento la segunda temporada de ‘The Witcher’ está a nada de regresar a sus grabaciones, pero las complicaciones de la pandemia harán que su estreno se retrase aún más de lo esperado.

