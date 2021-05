6 series de impacto que llegarán a Netflix antes de terminar mayo

Antes de que termine el mes, Netflix quiere conquistarnos con sus series originales. La compañía de streaming estrenará al menos seis títulos en las últimas semanas del mes, muchas de ellas con sus segundas temporadas, mientras que alguna otras ya más avanzadas con temporadas igual de esperadas.

Desde distintas latitudes del mundo, como México, España, Noruega o Estados Unidos, estas producciones serán el pretexto para quedarnos en casa y disfrutar por largas horas de la continuación de sus historias. Es momento de ponerlas en la mira, así que a continuación te compartimos los detalles de estas series.

Ve agendado tus favoritas, seguramente habrá una para cada gusto ¿Estás listo? Nos esperan muchas series en Netflix para devorar y estar al día con los próximos éxitos de la plataforma de streaming.

¿Quién mató a Sara? Temporada 2 – 19 de mayo

La serie original mexicana se ha convertido en la producción de habla no inglesa más vista dentro de Netflix. A un par de meses de su exitosa primera entrega, llega al catálogo la continuación que promete darle respuesta a las dudas que dejaron los primeros capítulos. En esta ocasión serán ocho episodios donde conoceremos más de los personajes en las dos líneas del tiempo y así descubrir realmente “Quién mató a Sara”.

Special Temporada 2 – 20 de mayo

Después de conquistar con su peculiar historia, ‘Special’ regresa a Netflix con un cambio en su formato. La serie escrita y protagonizada por Ryan O’Conell , aborda la vida de un joven gay que sufre de parálisis cerebral donde en la primera temporada pudimos ver a lo que se enfrenta día a día.

Todo indica que hay mucho más por conocer del personaje desde una perspectiva cómica en esta adaptación del libro del “I’m special: and other lies we tell ourselves”. Con ocho nuevos episodios, ahora de media hora cada uno, la serie está lista para un plan perfecto.

El vecino Temporada 2 – 21 de mayo

La adaptación española del cómic de Santiago Garcia y Pepo Pérez, llega con más frescura a Netflix. En su segunda parte, nuevo reparto se une a esta serie que nos presenta aun superhéroe poco convencional situado en la vida actual. Las situaciones cómicas que rodean al protagonista serán un antídoto para el mal humor ¿Qué nuevas aventuras le deparará a Titán? No siempre tener superpoderes te hace ser una buena persona.

Master of None Temporada 3 – 23 de mayo

Después de años de ausencia tras dejar su lugar como una de las series más potentes, la producción regresa revolucionada en su tercera temporada. ‘Master of None’ ahora se centrará en el personaje de Denise, interpretado por Lena Waithe, quien se traslada a Londres. El talento de Azis Ansari se encuentra detrás de esta temporada después de que sus anteriores fueran protagonizadas por él mismo y obtuvieran importantes reconocimientos. Cuatro años después de su segunda temporada, la tercera espera ser un nuevo éxito.

Ragnarok Temporada 2 – 27 de mayo

La mitología nórdica escribe un nuevo capítulo en Netflix con su serie original de Dinamarca. La segunda temporada de ‘Ragnarok’ traerá nuevos enfrentamientos entre las reencarnaciones de dioses como Thor. La serie fue de gran popularidad en su estreno hace un año, donde además de la mitología, abordaba un mensaje sobre el cambio climático que seguramente veremos de vuelta para estos nuevos capítulos.

Lucifer Temporada 5 Parte 2 – 28 de mayo

El rey del inframundo regresa para decirnos que aún hay más. La serie que revivió dentro del catálogo de Netflix ya tiene en vista su sexta temporada que promete ser la última, por lo pronto la segunda parte del demonio más amado de la televisión está por llegar.

Muchas sorpresas se esperan para los fieles seguidores, entre ellas un episodio musical con Debbie Gibson como parte de los invitados especiales además de nombres como Bob Benedict, Scott Porter, Merrin Dungey y Brianna Hildebrand sin olvidar el regreso de Inbar Lavi en el papel de Eva.

La programación esta lista. Solo será cuestionó de que estés atento para la llegada puntual de cada una de estas series originales de Netflix que forman parte de los estrenos con los que la compañía despedirá el mes de mayo ¡No te los pierdas!

