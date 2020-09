Sophia Loren está lista para regresar al cine. La reconocida actriz protagonizará la cinta ‘The Life Ahead’ para Netflix. Ésta se estrenará el próximo mes de noviembre, después de una década sin realizar ningún proyecto cinematográfico.

La actriz italiana de 86 años dará vida a Madame Rosa, un personaje poderoso sobreviviente del Holocausto quien cuida a un grupo de hijos de prostitutas con las que alguna vez compartió las calles.

La actriz regresa bajo la dirección de su hijo en su tercera colaboración juntos. Foto: Cortesía Netflix.

Su historia cambia cuando conoce a Momo, un niño huérfano senegalés de 12 años al que conoce cuando éste le roba. Dicha situación es solo el inicio de una relación de cariño entre ambos.

Edoardo Ponti (su hijo) funge como encargado de dirigir esta cinta, adaptada de la novela de Roman Gary, The Life before Us. Ésta es la segunda ocasión en que la historia se lleva al cine; después de que en 1978 la cinta ‘Madame Rosa’ obtuviese el Oscar a la Mejor Película Extranjera.

Con 86 años Sophia Loren muestra su talento en la plataforma de streaming. Foto: Cortesía Netflix.

Pese a lo anterior, se espera que la versión protagonizada por Sophia Loren sea muy diferente a la otra cinta. ‘The Life Ahead’ llegará al catálogo de Netflix el próximo 13 de noviembre.

La carrera de Sophia Loren ha dejado magníficas interpretaciones que le han valido importantes premios por sus actuaciones, por lo que se espera que para la cinta de Netflix nos regale un derroche de talento.

