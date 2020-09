‘Army of the dead’, la cinta de Zack Snyder para Netflix expande su universo

Todavía no se estrena ‘Army of the dead’, la cinta dirigida por Zack Snyder; aún así, ya ha comenzado a expandir su universo. Netflix anunció que trabaja en la precuela de la historia, además de una serie anime que expandirá la historia del reconocido director.

Ambas nuevas producciones estarán a cargo de Shay Hatten, guionista de la película ‘Army of the dead’, que por complicaciones en la producción llegará hasta el próximo año al catálogo de Netflix.

También puedes leer: Creadores de ‘Game of Thrones’ adaptarán trilogía de ciencia ficción china para Netflix

La cinta precuela multilingüe estará dirigida por Matthias Schweighöfer (ganador de un Grimme Award), y seguirá a Ludwig Dieter, su personaje en ‘Army of the dead’. La película será producida en Alemania por Deborah Snyder, Zack Snyder y Wesley Coller de The Stone Quarry y por Matthias Schweighöfer y Dan Maag de PANTALEON Films.

Dentro del elenco se puede apreciar la participación de la mexicana Ana de la Reguera. Foto: Cortesía Netflix.

Por otra parte, la serie animada llevará el título ‘Army of the dead: Las Vegas’. Narra la historia de Scott, personificado en la película por Dave Bautista, en el misterioso origen del estallido zombie. El mismo Zack Snyder dirigirá los dos primeros episodios de la serie, mientras que Jay Oliva, showrunner, se hará cargo de otros dos.

“Estoy increíblemente emocionado por la oportunidad de asociarme de nuevo con Netflix ahora que expandimos el universo de Army of the Dead, tanto con una precuela internacional como explorando además el mundo visualmente dinámico de la animación. Ha sido una colaboración maravillosa y estamos entusiasmados de que Netflix vea el potencial de esta propiedad intelectual tan grande como nosotros lo vemos”, destacó el director en el comunicado compartido por la compañía.

‘Army of the dead’ aún no ofrece sus primeros avances, pero ya se espera sea un rotundo éxito dentro de Netflix. Los seguidores del trabajo del director ya quieren ver lo que el elenco internacional, entre los que destacan Dave Bautista, Ella Purnell, la mexicana Ana de la Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Samantha Win, tienen para ofrecer en esta amenaza zombie al estilo de Zack Snyder.

Te puede interesar: Estas son todas las producciones de Netflix que puedes ver sin suscripción

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí