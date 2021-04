‘Nomadland’ dominó los Oscar 2021 con tres importantes premios

Nomadland fue la película más premiada de los Óscar de la pandemia con tres galardones: mejor cinta, mejor dirección (Chloé Zhao) y mejor actriz (Frances McDormand).

La realizadora china Chloé Zhao, la segunda mujer en toda la historia en anotarse el Oscar de mejor dirección (la primera fue Kathryn Bigelow por “The Hurt Locker”, 2008), dedicó el premio a la mejor película a la comunidad de nómadas que retrata en esta cinta y que conoció en sus largos viajes por carretera durante el rodaje.

“Gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia y la esperanza, y por recordarnos cómo es la verdadera bondad”, aseguró.

La directora / productora Chloe Zhao, ganadora del premio a la mejor película por “Nomadland”, posa en la sala de prensa de los Oscar en Los Ángeles, California, EE. UU., El 25 de abril de 2021. Foto: © Chris Pizzello / Pool a través de REUTERS.

Por detrás de este aclamado retrato de las ruinas del capitalismo en EE.UU., que era la gran favorita en los Oscar tras arrasar en la temporada de premios de Hollywood, se situaron varias películas con dos estatuillas por cabeza.

“The Father” consiguió dos premios: mejor actor para Anthony Hopkins y mejor guion adaptado para Florian Zeller.

Anthony Hopkins. Foto: © Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/ Getty Images

“Ma Rainey’s Black Bottom” también hizo doblete con los premios de mejor vestuario y mejor maquillaje, esta última una categoría en la que fue reconocido el español Sergio López-Rivera.

Otro par de galardones se embolsó “Sound of Metal” con mejor montaje y mejor sonido, un apartado donde fueron galardonados los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés.

Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés. Foto: Getty Images y Reuters

Otras películas con doble estatuilla fueron “Mank” (mejor fotografía y mejor diseño de producción), “Soul” (mejor película de animación y mejor banda sonora) y “Judas and the Black Messiah” (mejor canción por “Fight for You” y mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya).

Por otro lado, la surcoreana Yuh-Jung Youn consiguió el premio a la mejor actriz de reparto, la película danesa “Another Round” se proclamó mejor cinta internacional, y “My Octopus Teacher” se coronó como mejor documental.

Youn Yuh-jung Foto: © Chris Pizzello/Pool via REUTERS

La 93 edición de los Óscar se celebró este domingo con una gala muy singular que tuvo como punto central Union Station en Los Ángeles (EE.UU.) y que estuvo adaptada por completo a las medidas contra el coronavirus.

* Con información de EFE.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí