Las mejores comedias disponibles en HBO para reír a carcajadas

¿Sientes que le falta más alegría a tus días? No busques más, HBO tiene las mejor colección de comedias disponibles en su catálogo. No pararas de reír en voz alta con esta lista que contiene desde clásicos hasta estrenos recientes de los maestros de la comedia.

No pases horas buscando peliculas de comedia en el catálogo. A continuación te compartimos una lista detallada de las más hilarantes comedias para que la diversión no termine, ya disponibles en HBo GO.

¿Estás listo?

Bad boys para siempre

Foto: Cortesía HBO.

Los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett regresan para otro rodeo por las calles de Miami. Recién incorporados al nuevo equipo de élite de la policía, esta vez se lanzan a una caza explosiva para detener a Isabel y Armando Aretas —protagonizados por Kate del Castillo y Jacob Scipio— madre e hijo líderes de un brutal cartel de drogas.

Ladrona de identidades

A punto de dar un salto profesional importante, la vida deSandy (Jason Bateman) se complica cuando descubre que una estafadora (Melissa McCarthy) está manchando su nombre haciéndose pasar por él y gastando su dinero. Viendo que la policía no hace nada para resolver su caso, Sandy se embarca en un disparatado viaje para llevar a la delincuente ante la justicia por su cuenta.

Chicos buenos

Foto: Cortesía HBO.

¿Qué tan mal puede salir un día? Los creadores de ‘Súper Cool’ y ‘La fiesta de las salchichas’ presentan esta obscena pero inocente comedia. Nervioso por su primer beso, Max (Jacob Tremblay) y sus amigos usan el dron de su padre para espiar a dos adolescentes y aprender alguna técnica. Cuando el dron es destruido, los chicos terminan en una odisea llena de malas decisiones para reemplazarlo.

Pequeña… Otra vez

Jordan Sanders (Regina Hall), una exigente magnate de la tecnología que atormenta a sus empleados, despierta una mañana con 13 años otra vez, justo antes de una importante presentación. En su cuerpo adolescente, Jordan cuenta únicamente con la ayuda de su agobiada asistente April (Issa Rae) para salvar el día.

Una pareja explosiva

Cuando un detective de Hong Kong (Jackie Chan) viaja a América para resolver el secuestro de una joven, el FBI recurre a un arrogante agente (Chris Tucker) para mantenerlo al margen de la investigación. Ambos deberán aprender a trabajar juntos para resolver el caso. Este clásico de la comedia es dirigido por Brett Ratner.

El club de las madres rebeldes

Foto: Cortesía HBO.

Un grupo de madres trabajadoras decide tomar el camino de la diversión y la irresponsabilidad luego de sentirse agobiadas por todas las estrictas exigencias de las aparentemente perfectas madres de la junta de padres y representantes. Dirigida y escrita por Jon Lucas y Scott Moore, la película está protagonizada por Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jay Hernandez, Annie Mumolo, Jada Pinkett Smith y Christina Applegate

Luna de miel en familia

Reuniendo a Adam Sandler, Drew Barrymore y el director Frank Coraci esta comedia actual sigue a dos padres solteros, Jim y Lauren (Sandler y Barrymore) quienes, después de una desastrosa cita a ciegas, solo pueden estar de acuerdo en una cosa: no volver a verse jamás. Sin embargo, pronto se encuentran con sus hijos de matrimonios anteriores en las mismas vacaciones familiares en Sudáfrica. Sin importar todos sus esfuerzos por resistir, una atracción crece entre los dos, uniendo a las dos familias en una sola. Los resultados serán divertidísimos.

Un papá genial

Dirigida por Dennis Dugan y protagonizada por Adam Sandler, Un papá genial sigue a Sony, hombre de 32 años que ha evitado todo tipo de responsabilidad. Cuando su novia lo deja por un hombre mayor, Sony busca la forma de demostrar su madurez y decide, con la llegada de un niño a su casa, convertirse en papá.

Jumanji: el siguiente nivel

Cortesía: HBO.

Las reglas del juego cambiaron para Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black, que vuelven a la pantalla para incursionar nuevamente en el fantástico mundo de Jumanji. Esta vez, los participantes deben cruzar desiertos y montañas cuando Spencer y su abuelo Eddie —interpretado por Danny DeVito— son tragados por el juego. El problema es que sus personajes fueron intercambiados. Dirección de Jake Kasdan.

Malas enseñanzas

Foto: Cortesía HBO.

Cameron Diaz interpreta a la malhablada Elizabeth Halsey, maestra perezosa e incompetente que odia su trabajo. Cuando su prometido la abandona, Elizabeth pone su mirada en el rico y guapo profesor suplente Scott (Justin Timberlake). A medida que rechaza los avances de Russell (Jason Segel), el profesor de gimnasia, Elizabeth recibirá una lección digna de recordar.

Quiero matar a mi jefe

Foto: Cortesía HBO:

Tres amigos tienen un problema en común: todos odian a sus abusivos jefes. Como no pueden renunciar debido a la crisis económica que enfrenta el país, deciden contratar a un asesor para matarlos y que estas muertes parezcan accidentales. Dirigida por Seth Gordon, la película está protagonizada por Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston y Donald Sutherland.

¿No te parecen películas suficientes para explorar HBO? Seguro más de una cumplirá su cometido: carcajadas ilimitadas.

