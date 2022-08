Estas son las películas mexicanas que llegarán a Netflix

La plataforma de streaming anunció que redoblará su apuesta por las películas mexicanas, es por ello que pronto agregará a su catálogo de contenidos nuevas producciones. ¡Qué viva México!, Ruido y Bardo, son tan solo algunas de ellas.

¡Que viva México!

Esta cinta promete traer consigo una metáfora de nuestro país, en donde se cuestione la cultura, los valores y los anhelos, con un humor ácido. Será protagonizada por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín y Angelina Peláez. Además estará dirigida, producida y coescrita por Luis Estrada, director de La Ley de Herodes (199), El infierno (2010) y La dictadura perfecta (2014).

Ruido

Ruido narra la historia de una de tantas madres que busca a su hija desparecida, en el contexto del México actual. Esta película que está próxima a estrenarse fue escrita y dirigida por Natalia Beristáin, producida por Rafael Ley y protagonizada por Julieta Egurrola, Teresa Ruiz y Arturo Beristáin.



Ruido es definitivamente la película más difícil que ha hecho en toda mi vida y una de las más importantes de mi carrera. Teresa Ruiz, actriz mexicana.

Bardo, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades

Bardo es una comedia nostálgica que muestra la historia de un periodista y documentalista mexicano, quien regresa a su país para enfrentar muchos retos. Esta es una producción del galardonado cineasta Alejandro Gonzáles Iñárritu, cuenta con la actuación de Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid e Iker Solano y tendrá su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, para luego llegar a México.

No voy a pedirle a nadie que me crea

No voy a pedirle a nadie que me crea es una adaptación de la novela homónima de Juan Pablo Villalobos (2016), en donde diferentes narradores se envuelven en un delirio y lo raro se convierte en lo habitual. Esta película contará con la participación de Fernando Frías —quien colaboró en el guion de la cinta Ya no estoy aquí (2020)—, y estará protagonizada por Darío Yazbek, Natalia Solian, Alexis Ayala y Anna Castillo.

El último vagón

Esta cinta también es una adaptación pero de la novela de Ángeles Doñate, la cual lleva el mismo nombre y fue publicada en 2019. En ella se narra la historia de diferentes niños que son alumnos de don Ernesto, un profesor que cambiará sus vidas gracias a la pasión y la vacación que tiene por su profesión. La cinta será dirigida por Ernesto Contreras —Párpados azules (2007) y Sueño en otro idioma (2017)—.

Bahía colorada

Bahía colorada es otra de las películas mexicanas que llegará a Netflix. Trata de una comedia de aventura, en donde veremos cómo el vínculo de dos personas se estrecha, gracias a las diferentes situaciones que enfrentan. La cinta será producida por Mónica Lozano y significará el debut del director Ricardo Castro.

Invitación a un asesinato

Esta es una adaptación de la novela homónima de Carmen Posadas que fue publicada en 2010. Será una cinta de misterio, ingenio y humor negro, dirigida por José Manuel Cravioto —Diablero (2018), Monarca (2018), Mexican Gangster (2014)—, producida por Erik Barmack —Dark (2017) y The Rain (2018) — y por Jimena Rodríguez —3 idiotas (2017), El vestido (2020) —. Contará con la actuación de Maribel Verdú, Regina Blandón, Manolo Cardona, Aarón Díaz, Stephanie Cayo y José María de Tavira.

Fuga de reinas

Una comedia escrita y protagonizada por Martha Higareda, que narra la historia de cuatro amigas, quienes deciden emprender un viaje juntas, luego de enfrentar diferentes encrucijadas en sus vidas. La producción de este film cuenta con Martha Higareda, Miri Higareda y Alexis Fridman. La dirección de la misma estará a cargo de Jorge Macaya.

La gran solución

La gran solución será una comedia dirigida por Celso García —La delgada línea amarilla (2015)—, producida por Nicolás Celis —Roma (2018) y Noche de fuego (2021)— y protagonizada por Memo Villegas, Yalitza Aparicio y Pierre Louis. Sin embargo, aún no se ha revelado cuál será la trama de la misma, pero se perfila como una de las películas mexicanas más esperadas.

