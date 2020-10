Los Power Rangers ya encontraron a su próximo mentor. Jonathan Entwistle, creador de las producciones de Netflix ‘It’s the End of the F***ing World’ y ‘I Am Not Okay with This’, ha sido designado al frente de los nuevos proyectos de la franquicia que contemplan la llegada de películas y el regreso a la televisión con una serie.

Varias generaciones quedaron marcadas por la serie de televisión de los años 90, la cual ha extendido su franquicia a rincones inimaginables para cautivar a nuevas generaciones.

La última aparición cinematográfica de los Power Rangers se vivió en el año 2017 con la cinta de Paramount. La cinta fue un fracaso en taquilla al no convencer a los seguidores de la historia. Foto: Paramount.

Todo indica que Hasbro está buscando una renovación de raíz de los personajes. La designación de Jonathan Entwistle es solo una prueba de ello, quien estará encargado de supervisar y dirigir los proyectos venideros de los superhéroes.

Los rumores de que se estaba tramando algo con la franquicia han sido confirmados con la noticia compartida en exclusiva por el medio The Hollywood Reporter. Ahora que eOne ha tomado las riendas de los proyectos, las películas de Paramount quedarán a un lado para abrir paso a las protestas del director.

Los representantes de la compañía propietaria de los Power Rangers confían en la creatividad de Jonathan Entwistle, la cual promete una reimaginación de la historia que ha conquistado a millones de personas al paso del tiempo. Nuevos Power Rangers están en camino para las nuevas generaciones.

“Traeremos el espíritu de lo analógico al futuro, aprovechando la acción y la narración que hicieron de esta marca un éxito “, compartió para THR. Jonathan Entwistle.

La exitosa producción nacida en los noventas fue todo un fenómeno que transformó a todas las industrias, entre ellas las de juguetes. En sus inicios el programa tenía el nonbre de ‘The Mighty Morphin Power Rangers’, el cual utilizaba imágenes de un programa infantil japonés.

I Am Not Okay with This fue su último proyecto para Netflix, el cual fue cancelado tras una temporada. Foto: Cortesía Netflix.

Aún no hay fecha de inicio de estos proyectos. El director llega a estos terrenos después de una racha favorable de sus últimas series para Netflix con las que recibió importantes nominaciones a premios, como el BAFTA, del que resultó acreedor.

