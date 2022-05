La saga “Fast and Furious” quemará llantas en las carreteras portuguesas

La serie de películas de acción “Fast & Furious”, que planea lanzar su décima entrega en 2023, se suma a la lista de producciones internacionales que han elegido Portugal como escenario de sus grabaciones.

En esta ocasión, será en las localidades portuguesas de Viseu (centro del país) y Vila Real (norte), entre otras, donde este verano se filmarán algunas escenas de este largometraje en el que participarán actores de la talla de Vin Diesel, Michelle Rodríguez, John Cena, Charlize Theron, Helen Mirren o Jason Momoa bajo la producción de Justin Lin.

La décima entrega de “Fast and Furious” (saga traducida como “A Todo Gas” y “Rápidos y Furiosos” en países hispanohablantes) será la penúltima de esta saga de acción y carreras de autos, ya que está previsto que Vin Diesel y compañía se despidan con la undécima cinta.

Aunque esta despedida no supondrá el final definitivo de “Fast and Furious”, sino solo el cierre de su trama central, puesto que está previsto que se lancen otros títulos que amplíen el universo narrativo de estas historias que han triunfado en las salas de todo el planeta.

Las nueve películas anteriores y el spin off “Hobbs & Shaw” (2019) recaudaron en todo el mundo cerca de 6.700 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Hobbs & Shaw (@hobbsandshaw)

Este proyecto internacional se suma a otras iniciativas que han grabado en Portugal, como “Damsel”, una película del español Juan Carlos Fresnadillo que protagoniza la joven estrella británica Millie Bobby Brown; “La casa de Papel” o “El hombre que mató a don Quijote”, de Terry Gilliam.

*Con información de EFE.

