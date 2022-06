Salma Hayek protagonizará el thriller dirigido por Angelina Jolie

Salma Hayek y Demián Bichir son los actores mexicanos que protagonizarán el próximo thriller Without Blood, dirigido por la actriz Angelina Jolie. El film está basado en la novela homónima de Alessandro Baricco.

Anteriormente, Angelina Jolie y Salma Hayek compartieron pantalla en Eternals, una película de Marvel, pero ahora se suma a ellas, Demián Bichir, el actor nominado al Oscar, para dar vida a una historia de suspenso y misterio.

La actriz veracruzana dio a conocer la noticia de su participación en dicha producción, a través de sus redes sociales, en donde expresó que se sentía contenta de compartir créditos con Angelina Jolie y Demián Bichir. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Los detalles de Without Blood

La historia que narra el thriller Without Blood es una adaptación del bestseller escrito por el italiano Alessandro Baricco, Sin sangre (2002), mismo que habla sobre la brutalidad de la guerra y sobre cómo este hecho afecta en específico a una familia, que queda marcada por la tragedia y la venganza.

De acuerdo con el medio estadounidense Deadline, el film dirigido por Angelina Jolie se grabará en algunas locaciones de Roma e Italia, sin embargo, la película se encuentra en la fase de producción, por lo que su estreno podría verse hasta 2023 o quizá, 2024. También se sabe que la película será distribuida de forma mundial por la empresa Freemantle.

Respecto al elenco confirmado, solo se ha revelado la participación de Salma Hayek y Demián Bichir, no obstante, no se compartieron más detalles sobre los personajes a los que darán vida los actores mexicanos.

Los actores: Salma Hayek y Demián Bichir

Salma Hayek es una actriz, productora y empresaria mexicana que debutó en el cine por su papel en la cinta Desperado, en donde participó Antonio Banderas, y por su más reciente protagónico en Frida, un trabajo que la llevó a la nominación en la categoría como Mejor Actriz, de los premios Oscar. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

La actriz también ha compartido pantalla con actores como George Clooney, Juliette Lewis, Will Smith, Ben Affleck, Johnny Depp, Eva Mendes, Marc Anthony y Angelina Jolie, solo por mencionar algunos.

Respecto Demián Bichir, al actor saltó al estrellato tras su participación en la cinta Rojo Amanecer para luego formar parte de Sexo, pudro y Lagrimas. Tiempo después incursionó en series como Weeds y en el cine internacional con, Godzilla VS Kong y A Better Life, este último, fue el título que lo llevó a una nominación de los premios Oscar como Mejor Actor. View this post on Instagram A post shared by DEMIAN BICHIR (@demianbichiroficial)

El también actor mexicano ha compartido escenario con figuras internacionales como Brad Pitt, Gary Oldman, Jean Dujardin, Diane Kruger, Eva Longoria y George Clooney.

La producción de Angelina Jolie

Without Blood es la quinta producción a cargo de Angelina Jolie, la cual se suma a títulos como: Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya (2017), Frente al mar (2015), Invencible (2014), En tierra de sangre y miel (2011) y el documental A Place in Time (2007). View this post on Instagram A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie)

El nuevo thriller producido por Angelina Jolie forma parte del contrato que la actriz firmó con la productora Freemantle, para actuar y producir películas, series de televisión así como documentales. Por lo que se sabe, este acuerdo tendrá una duración de tres años.

