El señor de los anillos, la serie, estrena un nuevo tráiler

El señor de los anillos: Los anillos de Poder estrenó un nuevo tráiler, en él se revelan más escenas de esta impactante historia que rescatará el origen de los poderes. Descubre todas las novedades que trae consigo este lanzamiento.

Este avance muestra solo una parte de los actores que construirán esta historia, pero presenta grandes detalles de la Tierra Media, la cual estará situada en la Segunda Edad, en donde los personajes de Tolkien harán todo lo posible para defenderse del resurgimiento de la maldad. El tráiler tiene una duración de dos minutos y 36 segundos.

Lo que sabemos sobre El señor de los anillos: Los anillos de Poder

Esta serie de El señor de los anillos está ambientada en miles de años antes de los eventos ocurridos en la cintas El Hobbit y El señor de los Anillos de JRR Tolien, y narrará la forma en la que se forjaron los increíbles poderes, la manera en la que los distintos reinos alcanzaron la gloria y las condiciones en las que algunos de estos se redujeron a cenizas.

Un increíble elenco

En el avance se puede ver a Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), High King Gil-galad (Benjamin Walker) y Celebrimbor (Charles Edwards), así como a otros grandes actores que formarán parte de este increíble historia.

La serie fue producida por J.D. Payne & Patric McKay, estuvo bajo la dirección de Wayne Yip y cuenta con la participación de actores como: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark e Ismael Cruz Córdova, solo por mencionar algunos.

Foto: Cortesía de Prime Video

Además, la música que acompaña a dicha serie fue creada por Bear McCreary, el ganador del Emmy e incluye el tema principal “The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title”. Y como dato interesante; los suscriptores de la Amazon Music tendrán acceso a dos canciones exclusivas de la banda sonora.

¡No te lo pierdas!

Cuándo ver El señor de los anillos, la serie

La serie El señor de los anillos: Los anillos de Poder estará disponible en Prime Video y lanzará sus dos primeros episodios el próximo 2 de septiembre, posteriormente, estrenará un capítulo de forma semanal cada viernes. Su debut se llevará a cabo de manera simultánea en 240 países.

Foto: Cortesía de Prime Video

