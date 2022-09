Septiembre: estrenos en Prime Video, HBO Max y Star+

Septiembre trajo consigo grandes contenidos para las plataformas de streaming, descubre cuáles son las series, películas y documentales que podrás disfrutar tanto en Prime Video como en HBO Max y Star+.

Prime Video

Series

Uno de los estrenos estelares de Prime Video es la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, la cual, narra el momento en el que se forjaron los grandes poderes, mientras algunos reinos alcanzaron su gloria y otros cayeron en ruinas.

Esta serie se desarrolla antes de los hechos ocurridos en El Hobbit y en la trilogía de El Señor de los Anillos. Sus primeros dos episodios estarán disponibles a partir del jueves 2 de septiembre, y los siguientes tendrán un estreno semanal.

Un Asunto Privado – viernes 16

Prisma – miércoles 21

Home Economics / Temporada 2 – miércoles 28

Un Extraño Enemigo / Temporada 2 – viernes 30

Películas

El 16 de septiembre llegará Goodnight Mommy, un film en donde unos gemelos esperan que su madre llegue a casa, luego de que esta se sometiera a una cirugía estética. Pero ante su regreso, los niños dudan que la mujer que ven sea en realidad su madre.

Licorice Pizza -sábado 10

My Best Friend’s Exorcism – viernes 30

Documentales

Fligh Risk es un documental que sigue la tragedia de dos aviones que se estrellaron en con solo cinco meses de diferencia, durante 2018 y 2019. En él, conocerás la perspectiva de los familiares afectados, los equipos legales y del periodista ganador del Pullitzer Dominic Gates. Su estreno está previsto para el 9 de septiembre.

13:14: El Reto de Ayudar – viernes 16

HBO Max

Películas

Este viernes 2 de septiembre la biopic de Elvis Presley llegará a HBO Max. A través de ella, conocerás la vida del Rey del Rock & Roll, desde sus inicios hasta el momento en el que alcanzó la fama. El film está protagonizado por Austin Butler y por Tom Hanks, ganador del Oscar.

Anaconda

IT: Capítulo Dos

Baila Conmigo

Cuatro Días Más

La Cumbre Escarlat

Temporada Siniestra

Psicosis

Series

La serie La Casa del Dragón estrenará un capítulo de manera semanal para dar seguimiento a la Casa Targaryen, por medio de una historia que tiene lugar 200 años antes de lo sucedido en Juego de Tronos.

Star+

Series

The Old Man es una serie que está basada en el bestseller homónimo de Thomas Perry, y muestra la historia de Dan Chase, un hombre que logró escapar de la CIA, pero quien es perseguido por un asesino a sueldo que no lo dejará tranquilo. Su primera temporada llegará el próximo miércoles 28 de septiembre, sin embargo, no será la única que sumará a la plataforma, pues también se agregarán:

Entre Bodas – jueves 8

Conversaciones entre Amigos – miércoles 21

El Repatriado – miércoles 21

En Busca de Pruebas – martes 27

Dime Más Mentiras – miércoles 28

The D´Amelio Show – miércoles 28

El Limbo – miércoles 28

Películas

Yo Traidor es una película que muestra la vida de Máximo Ferradas, el hijo menor de una familia de pescadores, que decide emprender un viaje para construir su propio imperio. De esta manera, se instala en Perla del Mar, un pueblo pesquero en donde encontrará el éxito y el fracaso para experimentar la redención. El estreno de esta película está programado para el viernes 20 de septiembre.

Pitch Black – jueves 2

Spotlight – jueves 2

Numbers Station – viernes 9

La Momia – viernes 16

Terminator: La Salvación – viernes 23

