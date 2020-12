Este 2020 ha sido un año complicado incluso para Netflix, el servicio de streaming más popular del mundo. A lo largo de los meses dolorosas noticias fueron haciendo su aparición tras conocer el nombre de las series canceladas de la compañía.

Nada estaba escrito; pensar que estas producciones no conquistaron al público no fue una razón contundente para dar por terminada su continuación. Algunas de ellas tuvieron importantes reconocimientos y el gusto de la crítica —y sobre todo, de los suscriptores—

Probablemente lo habías olvidado, por eso te presentamos a continuación todas las series canceladas por Netflix de este 2020. ¿Alguna de ellas fue tu favorita? Esperemos que no.

Hoops

Foto: Cortesía Netflix.

Una de las últimas series canceladas por Netflix en diciembre, —esperemos que la última— es esta producción animada. La serie que sigue a un entrenador de baloncesto no tendrá una segunda entrega, quedándose con solo una temporada dentro del catálogo.

Queen Sono

Foto: Cortesía Netflix.

Un caso similar de revertir su renovación ocurrió para esta serie original africana. Fue una de las primeras cancelaciones del último mes del año. Aún se desconocen las decisiones que orillan a la compañía a no darle seguimiento a algunas producciones, después de que sus temporadas anteriores resultasen favorecedoras.

La serie se centraba en la vida de un espía; su cancelación se debe más bien a los desafíos que representaría llevarla a cabo en medio de la pandemia.

La orden secreta

Foto: Cortesía Netflix

La serie de horror y drama también vio su suerte acabada al llegar su cancelación. Dos temporadas se encuentran en la plataforma de Netflix. Su creador, Dennis Heaton, fue quien dio las malas noticias en sus cuentas de redes sociales agradeciendo el apoyo de los fanáticos. Ni las buenas reseñas la salvaron de su trágico final.

Away

Foto: Cortesía Netflix.

Hillary Swan fue enviada a Marte en esta serie —y todo indica ahora que fue un viaje sin regreso—. La prometedora producción quedó estancada debido a que nunca despegó en el gusto de los suscriptores, razón para no renovarla para otra temporada.

Glow

Foto: Cortesía Netflix.

Otra dura decisión fue realizada por Netflix para no darle continuidad a este serie, después de que ya se hubiese comenzado a grabar su temporada final antes de la pandemia del Covid. Las actrices que protagonizaron esta historia de luchadoras no lograron concretar el desenlace que querían para cada uno de los múltiples personajes.

Adolescentes cazadoras de recompensas

Foto: Cortesía Netflix.

Con solo una temporada que se estrenó en agosto de este año, esta serie no logró la aprobación de la compañía. Netflix continuó sacrificando la continuación de series como ésta, que perfilaban una fresca producción de comedia con los enredos de las mellizas protagónicas.

El cristal encantado: la era de la resistencia

Foto: Cortesía Netflix.

Después de mostrar lo sorprendente de su producción, la serie ha tenido que dejar atrás la oportunidad de expandir su universo con su cancelación. Nada sirvió el premio Emmy que ganó la primera temporada en la categoría de programa para niños. Su productora Lisa Henson fue la encargada de dar la lamentable noticia.

El show de Big Show

Foto: Cortesía Netflix.

Con solo una temporada y un episodio Navideño, la serie protagonizada por Big Show contaba una situación ficticia después de que este se retirara del ring para intentar tener una vida normal.

Ashley Garcia: la genio enamorada

Foto: Cortesía Netflix.

Otra producción juvenil que Netflix canceló fue ‘Ashley García: la genio enamorada’. En dos partes y un episodio de Navidad, la serie nos presentó a un personaje que viaja para especializarse en robótica, siendo ella quien se descubre a través de los episodios.

Altered Carbon

Foto: Cortesía Netflix.

Ni el cambio de protagonista resultó positivo para esta serie. La producción —que visualiza una sociedad futura transformada por la tecnología, donde las conciencias pueden digitalizarse para aplicarse a cualquier cuerpo— no pasó de su segunda temporada

Esta mi**da me supera

Foto: Cortesía Netflix.

La noticia de su cancelación fue acompañada por la producción anterior. Estas producciones fueron afectadas gravemente por el COVID-19, por lo que ponerlas en marcha representaba una inversión muy grande para Netflix. Estas series formaron parte de las víctimas de la pandemia pese a los comentarios positivos que recibieron en su momento.

The Society

Foto: Cortesía Netflix.

Esta serie juvenil tenía la aprobación de una segunda temporada, pero tiempo después Netflix decidió no llevarla a cabo. Solo una temporada quedó para esta producción, donde jóvenes se enfrentan un día ante la desaparición de sus padres.

Patriota no deseado con Hasan Minhaj

Foto: Cortesia Netflix.

La producción protagonizada por el comediante llegó a su fin. Hasta Minhaj analizaba tópicos mundiales sobre política, cultura y otros temas a través de su peculiar y singular comedia. Seis volúmenes quedan aún en el catálogo para los suscriptores de Netflix.

Las aventuras de Sabrina la bruja adolescente

Foto: Cortesía Netflix.

Este fue, por mucho, uno de los golpes más fuertes para los seguidores de la serie. Pese a lo anterior la decisión está tomada: la cuarta —y última— parte de la segunda temporada llegará para despedirse de sus seguidores en diciembre.

Astronomy Club

La serie conformada de sketches de diversos temas, ‘Astronomy Club’, se quedó con una sola temporada. La producción —llevada a cabo por los miembros del grupo del mismo nombre que se formó en 2014 y que se hiciera famoso por sus shows en vivo en Nueva York— es una de las producciones de Netflix que se suma a la lista de cancelaciones de este año.

La producción ofertó una serie de comedia con temas que abordaban la cultura pop y problemas sociales en seis capítulos de su primera, y única, temporada.

Turn up Charlie

Foto: Netflix

En medio de la pandemia su co-creador Idris Elba mencionó que ‘Turn up Charlie’ no tendrá una segunda temporada. En una entrevista, el actor dio por hecho que la continuación de esta producción no se desarrollará ya que Netflix no lo ha contactado. La serie cómica presenta a un Dj que busca su última oportunidad de ascenso a la fama mientras tiene a su cargo la hija de su mejor amigo.

La facción de octubre

Foto: Cortesía Netflix.

A unos meses de su estreno a inicios del 2020, ‘La facción de octubre’, también termina con la cancelación de su producción quedándose con solo una temporada. La serie sobrenatural se desenvuelve en un drama familiar, donde los padres Fred y Deloris cazan monstruos, mientras que los gemelos Viv y Geoff ocultan sus propios secretos.

Mesías

Esta producción quedó rezagada con su primer temporada. ‘Mesías’ es una serie que tiene como protagonista a un carismático hombre que gana adeptos debido a los milagros que realiza. Una agente de la CIA va tras él para dar con la verdad que rodea a la figura y descubrir si es una entidad divina o un peligroso estafador.

V- Wars

El Dr. Luther Swann, protagonizado por Ian Somerhalder, se zambulle en un mundo de terror cuando una misteriosa enfermedad transforma a su mejor amigo en un depredador asesino que se alimenta de otros humanos. Muchas personas se contagiaron, dividiendo a la sociedad; él tendrá la responsabilidad de trabajar a contrarreloj para entender lo que ocurre mientras su amigo se convierte en líder de los vampiros.

AJ and the Queen

Ni todo el éxito que ha generado RuPaul con sus realities de drags logró que su primera colaboración exclusiva con Netflix, ‘AJ and the Queen’ lograra una temporada más. Fue el mismo RuPaul, mediante sus redes sociales, quien anunció la desafortunada noticia para agradecer todo el apoyo de sus seguidores.

Insatiable

Tras dos temporadas, ‘Insatiable’ parece ser la nueva víctima de Netflix. La noticia fue revelada por Alyssa Milano, actriz que forma parte del reparto, a uno de sus seguidores de Twitter para después ser confirmado por la protagonista.

La primera entrega fue duramente criticada por el personaje central que obtiene la aceptación tras bajar drásticamente de peso. Aún así, la serie fue renovada por una segunda temporada que se estrenó unos meses atrás. Sin embargo, esas serán todas las entregas que tendrán en Netflix.

Marianne

‘Marianne’ se convirtió en la primera serie cancelada de Netflix del 2020.

La serie francesa del género de terror ‘Marianne’ se convirtió en la primera cancelación de este 2020. Poco le importó a la compañía que esta serie se convirtiera en la favorita de los usuarios, e incluso, lograr tener comentarios positivos por parte de personajes como Stephen King. La desafortunada noticia la compartió su creador, Samuel Bodin, por medio de sus redes sociales.

Soundtrack

A poco más de un mes de su estreno, esta serie se suma a la lista de producciones canceladas. ‘Soundtrack’ no convenció y pasó desapercibida por muchos usuarios. La historia detrás de esta serie en su primera temporada quedará disponible en el catálogo, con diez capítulos que abordan el amor y la música desde la ciudad de Los Ángeles.

El piloto de esta serie fue producido para Fox; sin embargo, Netflix apostó por ella al traerla a su catálogo —ahora se sabe, con resultados no favorables—.

Spinning Out

Una de las apuestas de Netflix al inicio de 2020 fue ‘Spinning Out’, una serie en el mundo del patinaje sobre hielo. Pocas semanas después, las actualizaciones de la compañía la alejan de una renovación con solo una temporada en su haber.

¿Cuál será la próxima serie cancelada de Netflix? Te mantendremos informado.

