Mes del Pride: Producciones donde han destacado personajes LGBT+

Las series y películas cada vez se vuelven más inclusivas y para prueba de ello, te presentamos a diferentes personajes LGBT que se han convertido en un ícono para la comunidad.

Rue y Jules de Euphoria

En Euphoria conocemos a Rue Bennett, quien es interpretada por Zendaya, y a Jules Vaugh, dos amigas que establecen una relación sentimental, a lo largo de diferentes capítulos, mientras esquivan los problemas de la adolescencia. Rules es una de las parejas más recientes que se convirtió en un referente para la comunidad LGBT.

Omar y Ander de Élite

Omander es una de las diferentes parejas que surgieron en la serie Élite y se conoce de esa forma gracias a la unión que hubo entre Omar y Ander, quienes poco a poco supieron vencer los obstáculos que se interpusieron entre ellos, para establecer una relación y amarse incondicionalmente, mientras permanecieron juntos. View this post on Instagram A post shared by Élite (@elitenetflix)

Sara y Carlota en Las Chicas del Cable

No solo vemos parejas LGBT en las series que se desarrollan durante la época actual, también las vemos en las historias que están ambientadas en otras décadas, como en Las Chichas del Cable, en donde Sara y Carlota defienden su amor a pesar de las condiciones que enfrentan. En esta serie incluso se ve cómo Sara se convierte en Oscar, la persona que siempre soñó.

Mitchell y Cam de Modern Family

Mitchell y Cam no solo son dos personajes LGBT que aparecen en una serie, ya que lograron retratar la diversidad de familias, luego de que tomaron la decisión de adoptar a Lilly. Incluso, la producción de Modern Family consideró trabajar en un spin-off que diera continuidad a la historia de esta pareja pero esta idea no tuvo continuidad. View this post on Instagram A post shared by Modern Family (@abcmodernfam)

Lily y Ola en Sex Education

La serie juvenil Sex Education aborda temas de diversidad sexual, entre las diferentes historias se encuentra la de Ola y Lily, dos personajes LGBT que descubren ser pansexuales y quienes poco a poco se envuelven en una relación sentimental llena de amor,apoyo, pasión y diversión.

Moose y Kevin de Riverdale

En Riverdale también se incluyen personajes LGBT como Moose y Kevin. En esta historia Moose guardó durante algún tiempo la atracción que siente por los hombres, pero mantuvo una relación secreta con Kevin, quien a lo largo de diferentes capítulos intentó apoyarlo para que escuchara sus sentimientos y disfrutara de sus preferencias sexuales. View this post on Instagram A post shared by Riverdale (@thecwriverdale)

Clark y Lexa en The 100

Aunque el amor de las guerreras no duró muchos capítulos, causó impacto entre los fans de la serie, debido a que Clark, la protagonista, pasó de ser un personaje heterosexual a descubrir su sexualidad de diferentes formas, a lo largo de la serie, en donde siempre dejó claro el amor que experimentó por Lexa.

Dulce Princesa y Marceline

Las caricaturas también han incluido personajes LGBT, tal es el caso de Hora de Aventura, una caricatura de Cartoon Network, en donde se muestra la relación que se creó entre la Dulce Princesa y Marceline, quienes al inicio fueron presentadas como enemigas pero quienes más tarde terminaron envueltas en una relación sentimental, que se reveló hasta el final de la serie animada.

Sophia en Orange Is The New Black

Si bien no se trata de una pareja LGBT como tal, vale la pena resaltar el personaje de Sophia, quien se convirtió en una figura icónica para la comunidad LGBT. Sophia es una mujer trans que hace visibles los obstáculos que enfrentan las personas que buscan una transición.

