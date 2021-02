Netflix, Amazon Prim Video y HBO quieren conquistar el streming. Como parte de su objetivo, cada semana llegan a sus plataformas nuevos contenidos originales como las series, que se espera, sean las producciones tendencia de las que todo el mundo hablará.

Recientemente algunas producciones comenzaron a generar ruido desde cada uno de los catálogos de la compañía. Los títulos originales que provienen de distintas partes del mundo comparten tramas sorprendentes.

No las pierdas de vista, y si aún no las has visto, a continuación te compartimos de qué va cada una de ellas. Así no tendrás motivos para no sintonizarlas desde Netflix, HBO y Amazon Prime Video.

También puedes leer:

Netflix anuncia la fecha de estreno de ‘Luis Miguel, la serie’ temporada 2

Películas realmente desgarradoras disponibles en Netflix

Tribus de Europa – Netflix

Foto: Cortesía Netflix.

Es el año 2074, con la llegada de un misterioso desastre global, la guerra se desata entre las tribus que han surgido de lo que queda de Europa. Tres hermanos de una pacífica tribu se ven obligados a forjar sus propios caminos en una lucha cargada de acción por el futuro de esta nueva Europa. Es una serie futurista que reúne los elementos más sorprendentes que atraparán a los suscriptores.

Detrás de sus ojos – Netflix

Foto: Cortesía Netflix.

Un thriller psicológico inquietante ha cautivado a miles dentro de la plataforma de Netflix. Lo que inicia como un amorío de la protagonista con su jefe psiquiatra, dará un giro inesperado. Es así como se ve atrapada en una red de secretos y mentiras de las que le será imposible escapar. La historia está basada en el bestseller homónimo de Sarah Pinborough.

Descubre: Star: todo lo que debes saber de su llegada a México

El internado: Las Cumbres – Amazon Prime Video

Esta producción original española de Amazon Prime Video trae misterios que parecieran inexplicables. El internado: Las Cumbres, sucede en un internado antiguo ubicado junto a un antiguo monasterio, el cual está en una zona inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo.

Los alumnos que lo habitan son jóvenes rebeldes que viven bajo un estricto control de disciplina para reinsertarlos a la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que los sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas.

Beartown – HBO

Esta producción te dejará sin aliento desde su primer episodio. La historia se centra en una comunidad con dificultades en Suecia, la cual deposita su sueño de revitalización en los hombros de los adolescentes de su equipo de hockey sobre hielo. Una nueva oportunidad para ellos llega con su nuevo entrenador, todo hasta que un acontecimiento violento amenaza con destruir a la comunidad.

Foto: Cortesía HBO.

Escalofriante y honesta, la serie explora temas como traumas familiares, romance adolescente, verdades y mentiras, actos y consecuencias, y en última instancia, el coraje necesario para saber enfrentar y luchar por la justicia. Conforme avancen los capítulos, los más oscuros secretos saldrán a flote. ¿Quién tendrá la razón?

Ya sea que tengas Netflix, Amazon Prime Video o HBO, estas series te esperan. Apresúrate, ya que nuevas producciones igual de buenas se aproximan.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí