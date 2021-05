Disney+ se une a la celebración del ‘Star Wars Day’ con la llegada nuevo contenido a su catálogo. Producciones que se desprenden del universo de la saga ofrecerán a los fanáticos de Star Wars horas de entretenimiento que no puedes dejar pasar.

‘May the 4th be with you’ es la frase que conecta a todos los fans de todo el mundo que surge de la asociación fonética del inglés ‘May the force be with you’ o ‘Que la fuerza te acompañe’ en su traducción al español.

Estos títulos solo podrás encontrarlos en el servidor de streaming de Disney. Únete como el gran seguidor que eres al ‘Stars Wars Day’, una celebración que rinde homenaje a la franquicia creada por George Lucas, resultado de los miles de fanáticos que tiene alrededor del mundo.

Desde la llegada de una nueva serie animada, hasta un cortometraje protagonizado por algunos personajes de ‘Los Simpson’, estas son solo algunas de las sorpresas que la compañía de streaming prepara.

A continuación te compartimos la lista de los títulos que llegarán este 4 de mayo, mejor conocido entre los seguidores, como el ‘Stars Wars Day’.

Star Wars: The Bad Batch

Una nueva serie animada sigue a los clones experimentales de élite de El Lote Malo, mientras se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido, inmediatamente después de la Guerra de los Clones. Los integrantes de El Gran Lote —una banda especial de clones con variaciones genéticas respecto de sus hermanos de la Armada de los Clones— cada uno con una habilidad única y excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente eficientes que forman un escuadrón formidable.

LEGO Star Wars: Las aventuras de los Freenmaker

Los Freemaker son unos hermanos chatarreros que tienen un taller de recogida y reparación en una estación espacial en el extremo más lejano del Imperio. Cuando el chico de 12 años, sensible a la Fuerza, Rowan Freemaker descubre el Sable Kyber, un antiguo artefacto con una poderosa conexión con los Jedi, su mundo se pone patas arriba. Junto con su ingeniosa hermana mayor Kordi, su hermano y gran piloto Zander y un droide de combate remodelado llamado Roger, Rowan se ve lanzado a una épica lucha contra el Imperio para restaurar la paz en la galaxia.

LEGO Star Wars: All Stars

Foto: Cortesía Disney+.

Varias caras nuevas se unen a los icónicos héroes Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, BB-8 y la general Leia, en aventuras que abarcan todo el universo Star Wars.

Star Wars: Rebels (cortos)

El Imperio Galáctico refuerza su dominio mediante la opresión y el miedo, e impulsa a unos pocos valientes a resistirse. La nave Ghost apoya a quienes no pueden luchar e inicia una rebelión.

Star Wars: Fuerzas del destino

Historias nunca contadas de las heroínas del universo de Star Wars. Con apariciones de Rey, Jyn Erso, la princesa Leia, Sabine Wren, Padmé Amidala y Ahsoka Tano. Mira cómo sus elecciones, de cualquier tipo, definen el destino de la galaxia.

Maggie Simpson en ‘El despertar de la siesta’

La más pequeña de una de las familias más populares de la televisión, se une a la celebración del ‘Star Wars Day’. En una guardería muy, muy lejana… Maggie, emprende una búsqueda por su chupón robado. No será fácil, el lado oscuro estará en su contra en este corto que celebra la galaxia de Star Wars.

Estos son solo algunos de los títulos disponibles este ‘Star Wars Day’. Disney anunció meses atrás que ya trabaja en más series originales del universo de la saga después el gran éxito que representó ‘The Mandalorian’ con sus dos primeras temporadas.

