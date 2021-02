Cada día se presentan alrededor de 6 o 7 películas nuevas en la presente edición del Festival de Sundance, número modesto si consideramos que en su formato tradicional se podrían llegar a presentar más de 12 por día. La presentación del documental que habla acerca del éxito de Plaza Sésamo, llegó al festival.

HBO Films presentó Street Gang: how we got to Sesame Street, uno de sus más recientes documentales en el que se presenta el desarrollo, creación y éxito del popular programa educativo Sesame Street que llegó a México con el nombre de Plaza Sésamo.

A través de una enorme cantidad de material de archivo, así como entrevistas con varias de las personas involucradas en el programa, el documental hace un recuento no solo del programa, sino también del contexto en el que se generó.

Foto: Festival Sundance 2021.

Sesame Street rápidamente se convirtió en un éxito por ser pionero en ofrecer educación a distancia así como enseñar a los niños sobre urbanismo e integración racial haciendo uso principalmente de las creaciones del famoso artista Jim Henson, el creador de Los Muppets. El gran logro del programa, y que es enfatizado por el documental, es haber logrado presentarle el alfabeto a los niños.

Otras producciones en medio de sundance 2021

Por otro lado, el festival dio a conocer la película One for the Road del cineasta tailandés Baz Poonpiriya en la que un bartender en Nueva York debe regresar a su país de origen para encontrarse con su antiguo mejor amigo, quien se encuentra agonizando.

Foto: Festival Sundance 2021.

La película es producida por el legendario cineasta Wong Kar Wai (In the mood for love, 2000) y aunque el estilo de la película no tiene nada que ver con las suyas, One for the Road tiene un sólido balance entre energía y melancolía con una fuerte resonancia emocional en todos aquellos que han dejado a sus familias para buscar no una vida mejor, pero la propia.

En el otro extremo, nos encontramos con una de varias películas que este año se enfocan en la pandemia en alguna variación para contar su historia.

Se trata de In the Earth del cineasta británico Ben Wheatley. La película sigue al Dr. Martin Lowery (Joel Fry) quien junto a una guardabosques llamada Alma (Ellora Torchia) se adentra en un bosque para identificar la cura para el virus, pero su viaje toma un giro drástico al toparse con Zach, un extraño habitante del bosque.

Esta historia incluye una mezcla de ciencia y creencias paganas, la película es un delirio visual cuyas excentricidades ya no nos parecen tan descabelladas en el contexto actual.

