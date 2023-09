‘Taylor Swift: The Eras Tour’ llegará a las salas de cines

The Eras Tour: Los atuendos que Taylor Swift luce en México

The Eras Tour todavía no llega a su fin, pues Taylor Swift aún tiene una sorpresa para sus fans: la película de su concierto llegará a las diferentes salas de cines en México y esto es todo lo que sabemos al respecto.

Taylor Swift: The Eras Tour en cines

Después del gran éxito que ha cobrado The Eras Tour, la cantante y productora estadounidense Taylor Swift decidió expandir esta experiencia musical a la gran pantalla para que los swifties puedan disfrutar de su más reciente show.

La cinta fue dirigida por el nominado al Emmy Sam Wrench, el actor y cineasta que estuvo detrás de otros grandes filmes musicales como: Billie Eilish Live at the O2 (2023), Lizzo: Live in Concert (2022), BTS: Permission to Dance on Stage (2022) y Brandi Carlile: In the Canyon Haze Live (2022).

La gira

Como probablemente ya lo sepas The Eras Tour hace un recorrido por las diferentes etapas que conforman la trayectoria de la intérprete de ‘Shake it Off’, desde su incursión en el country hasta la evolución musical que la ha llevado a reinar en el género pop.

Taylor se presenta en el escenario durante el “Taylor Swift | The Eras Tour” en Foro Sol el 24 de agosto de 2023 en la Ciudad de México, México. Foto: © Héctor Vivas/TAS23/Getty Images para TAS Rights Management.

En esta gira la cantautora interpretó una serie de hits que definieron sus estapas, así como diversos atuendos que reflejan la escencia de cada uno de sus álbumes.

¿Cuándo?

A partir del 13 de octubre todas las salas de Cinépolis proyectarán Taylor Swift: The Eras Tour para revivir la mágica gira que emprendió la artista. Los boletos para la película del concierto estarán a la venta a partir del próximo viernes 1 de septiembre, en línea y en taquilla.

Taylor se presenta en el escenario durante el “Taylor Swift | The Eras Tour” en Foro Sol el 24 de agosto de 2023 en la Ciudad de México, México. Foto: Héctor Vivas/TAS23/Getty Images para TAS Rights Management.

