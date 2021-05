‘Hoy no me puedo levantar’: Más viva que nunca, plantea nuevos horizontes

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Tras 15 años de su primera puesta en escena, la obra musical ‘Hoy no me puedo levantar’, sigue más viva que nunca. La obra ha logrado sortear las limitaciones que se impusieron a la industria teatral en México por la pandemia, manteniéndose firme en la espera de la reactivación total de los teatros.

Sin duda, esta producción se ha vuelto emblemática al paso de los años, no cesa la atención del público hacia ella. Es un referente de toda una generación, donde los asistentes reviven a través de la música de Mecano una pizca de nostalgia de la época.

La adversidad

Trece meses sin teatros abiertos estuvieron a punto de colapsar la industria del teatro en nuestro país, no obstante, ‘Hoy no me puedo levantar’, salió a dar la cara por la industria para así mantener las esperanzas de aquellos que viven del teatro.

El ahora

Con funciones al 30% de su capacidad y con una serie de protocolos de seguridad para sus actores, miembros de staff y asistentes, las puertas del Teatro Centro Cultural II continúan abiertas para que los asistentes disfruten de la magia de este musical.

Foto: Cortesía.

“La respuesta sigue siendo increíble, hay un público ávido de regresar a las salas de teatro para presenciar una obra que es una montaña rusa de emociones donde cantas, bailas, brincas y hasta lloras. La energía y sinergia que se hace entre el público y los actores es impresionante, generando una vibra que te hace querer volver”. Alejandro Gou, productor de la obra.

‘Hoy no me puedo levantar’ ha extendido seis semanas más su temporada, esperando que las condiciones mejoren y que pronto se pueda recibir al menos al 50% de la capacidad de los teatros. De igual forma, la obra tiene contemplado comenzar una pequeña gira en las ciudades más importantes del país como Querétaro, Guadalajara y Monterrey, por mencionar algunas.

Hacia nuevas plataformas

El productor de la obra, quien tiene los derechos mundiales de la misma, Alejandro Gou, reconoce que la pandemia les dejó varias enseñanzas a los productores de teatro. Una de ellas fue la capacidad de adaptarse y proyectar sus obras en distintas plataformas vía streaming.

Aunque al principio esto no estuvo dentro de sus planes, ahora visualiza en esta alternativa, una manera de llegar a público que nunca antes hubiera podido estar presente. Por tal motivo, se prepara para grabar a 16 cámaras con un director de cine la puesta ‘Hoy no me puedo levantar’, la cual será proyectada el próximo 19 de junio a las 8:00 horas a través de Cinépolis KLIC.

“Ya hemos comenzado con la venta de boletos y nos sorprende la respuesta de personas de lugares que no imaginábamos que quieren ver a los actores de la obra” destacó Gou. Alejandro Gou, productor de la obra.

Las buenas noticias para la obra, continúan. ‘Hoy no me puedo levantar’ cruzará continentes con la próxima puesta en escena pensada en España con la participación de su creador Nacho Cano, quien regresa al proyecto después de vender los derechos de la historia.

El productor buscará reafirmar la dupla con el artista para llevar a otro nivel la obra musical en España. No obstante, también tiene en mente la consolidación de transformar la historia en una película, con un híbrido de talentos entre españoles y mexicanos que hayan participado en la puesta.

Cano, quiere que esta película llegue a alguna de las plataformas más importantes de streaming como: Amazon Prime Video o Netflix, y aunque aún no hay ningún talento confirmado, ya tienen en la mira a Danna Paola, después de su relevante participación en la puesta en escena.

