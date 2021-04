‘Todo lo invisible’, la íntima reflexión de Bárbara Mori y Ari Brickman

‘Todo lo invisible’, la cinta protagonizada por Bárbara Mori y Ari Brickman, llega a las salas de cine de nuestro país este 22 de abril. Con una conmovedora historia que invita a la reflexión, la trama nos adentra a un drama peculiar que nos demuestra que un suceso puede cambiar drásticamente nuestras vidas.

Dirigida por Mariana Chenillo, la cinta sigue la historia de Jonás, un reconocido dentista que queda ciego debido a un accidente automovilístico. La vulnerabilidad, las emociones y la resistencia a adaptarse, juegan un papel importante dentro de la trama para encontrar a su versión más madura durante el proceso.

La directora, después de largos años de tener presente la historia para su desarrollo, encontró en Ari Brickman el respaldo creativo para su realización. Los orígenes de ‘Todo lo invisible’ yacen de su época e estudiante cuando al inicio de la carrera se le desprendió la retina, ocasionando que se cuestionara sobre esta situación.

“Tenia esa duda sobre a qué dedicarme si me pasaba algo en los ojos ya que no podía seguir haciéndolo. Busqué una manera de convertirlo en ficción en un tono que me pareciera que no fuera melodramático o libro de autoayuda que a mi no me interesaba como espectadora, por lo que se fue quedando allí con las ganas de hacerlo hasta que tuve la invaluable ayuda e Ari”, compartió en entrevista para Forbes Life.

En su consolidación la cinta, además de abordar el tema de la ceguera, abrió paso para que se pudieran tocar otros temas en torno a la trama. Entre ellos, como comenta Chenillo, la importancia de la necesidad de como seres humanos entender que no siempre podemos ser fuertes y que necesitamos ayuda.

‘Todo lo invisible’ es una cinta que invitó a los protagonistas a tomar crear consciencia a través de sus personajes, generando un estado íntimo de reflexión. En el caso de Bárbara Mori, que interpreta a la esposa del personaje de Jonás, señala que fueron varias las reflexiones en torno a su participación.

“Una de las reflexiones más lindas que tiene la película, por que tiene varias, es darnos cuenta de lo afortunados que somos de estar sanos y estar bien y estar aquí. Siento que la vida es tan vulnerable y nosotros los seres humanos tenemos esta vulnerabilidad de que no sabemos lo que va pasar el día de mañana, lo cual es una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia“, destacó la actriz

Dentro de la cinta, el personaje de Bárbara Mori, se convierte en el catalizador de emociones que el protagónico masculino va dejando a su paso. Funge como una madre, como esposa y confidente, aun en los momentos donde todo parece derrumbarse.

“En un abrir y cerrar de ojos la vida nos puede cambiar drásticamente, y eso te deja a la reflexión de vive aquí, vive ahora, disfruta lo que hoy tienes, valora tu vida, agradece y vive el presente, es una de las grandes reflexiones que me llevo de esta película“ Bárbara mori

Por su parte, Ari Brickman, quien además de protagonizar la ‘Todo lo invisible’, también colaboró en el guión y en la parte musical, considera que este tipo de películas pueden cambiar la conversación para generar aún mayores reflexiones sobre el día a día de las personas con cualquier tipo de discapacidad.

“Creo que una reflexión fundamental, no solo por el momento, tiene que ver justamente con la gente que padece de este tipo de discapacidad, justamente por que vivimos en un país para donde muchísimos mexicanos es tan complicado cosas como salir a la calle, comprar algo en la esquina o cruzar la calle“, compartió Brickman.

Para darle vida a Jonás, el actor tuvo una ardua preparación. Empapándose de la situación junto con los antecedentes que ya tenía la directora, pudo construir su personaje en un proceso que duró años y que concretó al momento de la filmación.

Dese conocer a personas con la misma situación, hasta salir a la calle vendado de los ojos o usar pupilentes que le impedían ver en el set, todo para darle mayor significado al personaje.

‘Todo lo invisible’ se prepara para llegar a las salas de cine de nuestro país después de su estreno en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Además de Bárbara Mori y Ari Brickman, el reparto también está conformado por José María de Tavira y Daniela Schmidt.

