Tom Holland, 6 datos curiosos que desconocías

Hoy, Tom Holland cumple 26 años y por eso traemos algunos datos curiosos que quizá no conocías sobre el protagonista de Spider-Man.

Su origen

Thomas Staney Holland, mejor conocido como Tom Holland nació el 1 de junio de 1996, en Kingston Upon Thames, Inglaterra. Es hijo de Dominic Holland, un reconocido monologuista y de la fotógrafa Nicola Frost, además es el mayor de sus tres hermanos: Patrick y los gemelos Sam y Harry.

Actor y bailarín

Uno de los datos curiosos que no podemos ignorar es que cuando Tom Holland tenía tan solo cinco años de edad, su madre lo descubrió bailando una canción de Janet Jackson, así que decidió apoyar su talento e inscribirlo a la escuela de baile Nifty Feet. Sin embargo, el actor ha señalado en repetidas ocasiones que sufrió acoso en la escuela por su pasión por el baile, aunque esto nunca lo detuvo. View this post on Instagram A post shared by Tom Holland (@tomholland2013)

El salto a la fama

El debut de Tom Holland se dio el 8 de junio de 2008 cuando se presentó en el West End en Billy Elliot, the Musical como Billy, el personaje principal. Años más tarde, tuvo su primera participación en el cine, a través de la cinta dirigida por Juan Antonio Bayona, Lo imposible, misma que se estrenó en 2012.

La mejor interpretación

Otro de los datos curiosos que no puede pasar como desapercibido es que en 2017 Tom Holland causó furor en el público por su interpretación del tema ‘Umbrella’ de Rihanna, en el programa Lip Sync Battle. Actuación con la que el protagonista del musical de Billy Elliot demostró su talento. El video de YouTube cuenta con más de 120 millones de vistas.

Una pausa en su carrera

Tiempo después de que finalizará su participación en Ron Howard, En el corazón del mar, el actor enfrentó dificultades en su carrera, ya que fue rechazado de diferentes castings, debido a que no toma en serio los mismos. Un hecho que le costó diferentes interpretaciones y motivo por el que su madre decidió enviarlo a una escuela de carpintería para que aprendiera dicha profesión. View this post on Instagram A post shared by Tom Holland (@tomholland2013)

El nuevo Spider-Man

El actor confesó que desde niño siempre quiso ser Spider-Man y en 2016 logró dar vida al personaje de los cómics de Marvel, a través de Capitán América: Civil War, cinta que lo lanzó al estrellato como protagonista de la trilogía de Spider-Man y con la que ganó su participación en las más recientes producciones de Los Vengadores. Otro de los datos curiosos de Tom Holland es que se hizo un tatuaje alusivo a este mismo superhéroe en la planta del pie. View this post on Instagram A post shared by Tom Holland (@tomholland2013)

El mejor spoiler

Otro hecho que se une a los datos curiosos de Tom Holland es que, el actor es pésimo para guardar secretos y él mismo lo ha confesado. Un gran ejemplo de ello son dos ocasiones, la primera, cuando el protagonista de Spider-Man reveló que esta misma cinta estaba planeada como una trilogía y la segunda, cuando los directores de Avengers: Endgame dijeron que no le proporcionaron el guion completo del film al actor, debido a que este suele spoilear al público. View this post on Instagram A post shared by Tom Holland (@tomholland2013)

