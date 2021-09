‘Toy Boy’: nueva temporada consolidará el fenómeno de las series españolas

Las series españolas continúan su dominio en el mundo del steaming internacional. Un ejemplo de ello es ‘Toy Boy’, una producción original de Atresplayer Premium que detonó como un fenómeno desde que llegó al catálogo de Netflix.

En el marco de actividades de Iberseries Platino Industria, celebrado en la ciudad de Madrid, creadores y actores de ‘Toy Boy’ se hicieron presentes para compartir los secretos que trae el estreno en el territorio español de la segunda temporada, la cual se emitirá después al territorio internacional en Netflix gracias a su acuerdo de colaboración.

La segunda temporada va por más. Su primera temporada no representó el gran éxito en España, pero así como ha sucedido con otras producciones locales,’Toy Boy’ encontró su éxito en plataformas internacionales cautivando a espectadores alrededor del mundo que hoy en día buscan las españolas como sinónimo de calidad y excelentes historias.

Gran parte del reparto, productores y directores presentes en la presentación de la segunda temporada en Iberseries Platino. Foto: Cortesía.

Conscientes de que la serie ahora representa un referente de la industria, los creadores buscaron renovar la producción en la nueva entrega para ofrecer una temporada con mayor nivel en todos los aspectos.

“Nos habíamos marcado el objetivo de subir varios escalones con esta nueva temporada, de convertirla en una serie más dirigida a un mercado internacional”, afirmó el reconocido director Javier Quintas el cual ha trabajado en producciones como ‘La casa de papel’.

“Es una serie adictiva, está grabada en muchos exteriores con escenarios de la Costa del Sol, con un diseño de producción ambicioso y con todo el elenco de la primera temporada, lo cual ha sido un reto que lo hemos conseguido. Al final se trata de contar buenas historias.” Monstse García, directora de ficción de Atresmedia Televisión y productora ejecutiva de la serie.

Nuevos actores se incorporan a la trama para darle vida a ‘El Turco’ y Rania, dueños de un nuevo club de striptease que esconde secretos. Foto: Cortesía Iberseries Platino.

Otro de los aspectos destacados en la rueda de prensa es la oportunidad que ‘Toy Boy’ ha tenido para contar una historia no antes tratada en España, lo que le permitió conectar con temas universales alrededor del mundo que la hicieron atractiva para su éxito.

“Estamos contentísimos por que creemos que estamos haciendo un tipo de series que hacían falta y que no se habían hecho en España y que dentro del grupo nos ha permitido explorar proyectos que es verdad que no habría sido tan fácil hacer” , compartió José Antonio Antón, director adjunto de contenidos de Atresmedia Televisión.

En España la segunda temporada ya dio inicio a través de la plataforma de Atresmedia Player con el estreno de un capítulo por semana, siendo los primeros que comprueben el nuevo nivel de producción y la trama más excitante que cuenta con nuevas caras en el reparto.

Elevando las expectativas

Cuando los creadores se comprometieron en mejorar la nueva entrega de ‘Toy Boy’, no escatimaron en sus declaraciones. El adelanto de la nueva temporada nos trae la representación de un mundo donde los límites parecen traspasarse.

Nuevamente los Toy Boys serán un elemento que, además de visualmente, serán parte esencial de la trama que llega con su segunda temporada. Los próximos capítulos nos sumergirán para descubrir quienes son los responsables de la muerte del personaje de Triana, interpretador por la actriz María Pedraza.

María Pedraza regresa con su papel de Triana. Foto: Cortesía Iberseries Platino Industria.

Las intrigas de un oscuro mundo revelarán secretos desde el One Per Cent, un club de striptease de lujo en Marbella donde el grupo de bailarines llega para encontrar al responsable. Allí dos nuevos personajes, “El Turco” y Rania, no dejarán que nada salga a la luz.

Una de las sorpresas que traerá la segunda temporada es el regreso de María Pedraza con su papel pese a que este fuera asesinado en la primera entrega. La actriz que ha consagrado su carrera dentro de Netflix con papeles en series como ‘La casa de papel’ o ‘Élite’ se dice contenta con darle continuidad a este personaje del que ha ofrecido mucho.

“Tuve un pequeño parón que me hizo darme cuenta del tipo de actriz que quería ser, del compromiso que quería tener con esta profesión, también me sirvió como para darle una vulnerabilidad a Triana que me ha parecido muy interesante de trabajar sin dejar de lado la contención del personaje”, compartió.

