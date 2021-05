‘Venom: Let there be Carnage’: trailer pronostica una masacre de poder

Venom ha vuelto. La secuela llegará este año, pero antes de que esto suceda, un macabro trailer hace su aparición mostrándonos la llegada de un personaje que promete caos en la vida de Eddie Brock interpretado por el actor Tom Hardy.

Con la llegada del trailer también se hace presente el primer vistazo de Carnage, un simbionte que se apodera del cuerpo de Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson. Con la llegada de esta transformación, dará inicio una rivalidad mortal entre ambos personajes.

‘Venom: Let there be Carnage’ llegaría a los cines el próximo mes de septiembre de este año, después de ser atrasada como parte de las consecuencias del Covid. Con la llegada del trailer oficial también se mostró un magnifico póster que nos da una perspectiva de lo que nos espera.

La cinta promete audacia, enfrentamientos y masacre de poder tras tres largos años de espera para ver de nueva cuenta a Tom Hardy en la pantalla interpretando a Venom. El simbionte extraterrestre, según el mundo de los cómics, mantiene una relación complicada con Spider- Man.

La fecha tentativa para el estreno de ‘Venom: Let there be Carnage’ en México, se prevé para el próximo 16 de septiembre. Esta ocasión, la cinta está dirigida por Andy Serkis, quien consolida así su tercer largometraje.

