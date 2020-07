Yalitza Aparicio es invitada a formar parte de la Academia de Hollywood 

La mexicana Yalitza Aparicio da nuevamente de qué hablar. Su participación en la película ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, la llevó a estar presente en escenarios nunca antes pensados, resultando con una nominación histórica a los Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Hoy en día, la Academia de Hollywood la reconoce nuevamente invitándola a formar parte de la organización.

Este martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (por sus siglas en inglés, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS), anunció que más de 800 invitaciones fueron realizadas a miembros de la comunidad cinematográfica. Un año histórico para la asociación que, por tercer año consecutivo, registra una cantidad considerable de invitaciones.

La particularidad de este año, y siguiendo con la línea de ser más diversa, se ve en la conformación de los nuevos miembros: El 45 por ciento son mujeres y el 49 por ciento proviene de lugares fuera de los Estados Unidos, mientras que el 36 por ciento pertenece a minorías étnicas.

La nominación de Yalitza Aparicio al Oscar, le ha hecho tener el reconocimiento para poderse integrar a la Academia. La oaxaqueña de nacimiento es la primera mujer de origen indígena en lograr esta distinción, que de aceptarla, formará parte de las votaciones para próximas entregas del Oscar.

La invitación para la mexicana llega mucho después de su participación en la cinta. El año pasado Marina de Tavira figuraba entre las invitadas, junto a artistas mexicanos como Bruno Bichir, Héctor Bonilla, Ofelia Medina y Dolores Heredia, además de reconocidos personajes de otras áreas como diseño de vestuario, de producción y edición de sonido.

Entre algunas de las renombradas figuras que se les invitó a formar parte este año, se encuentran la cubana Ana de Armas, Awkwafina, Matthew Cherry, Cynthia Erivo, Alma Har’el, Zendaya, Ryan Murphy, por mencionar algunos.

Para que ellos y la mexicana fueran considerados para formar parte de la Academia, durante su trayectoria debieron obtener al menos dos nominaciones por miembros de la institución, con la excepción de los nominados al Oscar y ganadores, los cuales pueden nominarse directamente.

Say hello to our brand new class of Academy members. #WeAreTheAcademy https://t.co/jRJWPQYH1Y

— The Academy (@TheAcademy) June 30, 2020