La serie del creador de ‘Sex and the city’ para Netflix presenta avance

‘Emily en París’, la serie del creador de ‘Sex and the city’ para Netflix, presentó su primer avance. Desde ‘La Ciudad de la Luz’, ésta serie promete una historia llena de amor, belleza y pasión de acuerdo a las primeras imágenes compartidas por la compañía.

Protagonizada por Lily Collins, la producción apunta a ser un rotundo éxito. En las primeras escenas se puede ver a la protagonista, Emily, una ambiciosa veinteañera de Chicago que consigue el trabajo de sus sueños en París, trabajando en una importante compañía de marketing de lujo en Francia.

La serie se prepara para ser uno de los próximos éxitos de la compañía de streaming. Foto: Cortesía Netflix.

El cambio de ciudad trae con ella intensas aventuras, grandes desafíos se presentarán en cada uno de los episodios de ‘Emily en París’. La protagonista tendrá que ganarse el respeto de sus colegas, hacer amigos y vivir nuevos y apasionados romances.

La producción viene acompañada de los responsables de una de las series más icónicas de todos los tiempos: ‘Sex and the city’. En las primeras imágenes es inevitable no hacer referencia a ella, incluso el impresionante vestuario de Lily Collins fue elegido por Patricia Field como encargada del diseño de vestuario de esta producción.

¡Amor, belleza y pasión! Solo algunas de las cosas que encontrarás en París. Del creador de Sex and the City, ‘Emily en París’ llega a Netflix el 2 de octubre. pic.twitter.com/J08dFJ8Ddf — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 1, 2020

‘Emily en París’ promete ser la próxima serie que renueve los elementos que nos dejó ‘Sex and the city’. Su estreno está programado para el próximo 2 de octubre para todos los suscriptores de Netflix alrededor del mundo.

¿Será Lily Collins la nueva Carrie Bradshaw? Cada vez falta poco para descubrirlo.

