“Escarbar en estos recuerdos no es tan sencillo”, Yalitza Aparicio

Cuatro historias de resiliencia conforman una miniserie documental en donde la violencia contra las mujeres, que se han enfrentado a conflictos armados en Latinoamérica, es el elemento común de convergencia. ‘Peace Peace Now Now‘ es el nombre del proyecto, en el cual participan actrices como Yalitza Aparicio, Daniela Vega y Ester Expósito, así como la cantante y compositora escocesa Shirley Manson; programada para estrenarse este 23 de noviembre a través de Star+.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Ellas viajan a distintas regiones del hemisferio como Guatemala, Colombia o Chile para darle voz a estos trágicos relatos.

“Esto nos dio la oportunidad de acudir directamente con las personas que vivieron los hechos en carne propia y tratar de entender un poco más sobre lo que pasaron, para empatizar con las diferentes situaciones”, cuenta Yalitza Aparicio a Forbes Life Latam.

¡Descubre! Pinocho de Guillermo del Toro anuncia fecha y nuevo póster

Foto: Disney

En su caso, la nominada al premio Oscar en 2018, se encuentra con las abuelas de Sepur Zarco, un grupo de mujeres sobrevivientes a la guerra civil en Guatemala.

Por su parte, Ester Expósito conversa con Lydia Cacho: la periodista mexicana autora del libro ‘Los Demonios del Edén’, en donde denuncia redes de pedofilia y tráfico sexual de menores, en las cuales participaban empresarios y figuras de la política.

A decir de la actriz española, este contacto con la periodista fue una de las cosas que más la motivaron a participar en ‘Peace Peace Now Now‘. “Ella al haber vivido la violencia en primera persona, ha buscado que haya justicia y que no exista impunidad para los culpables; no solo de ella, sino de muchas mujeres y niñas”, comenta.

Foto: Disney

LUCHA ETERNA

Ambas actrices reconocen que la lucha por los derechos de las mujeres y la no violencia ha sido un esfuerzo constante que empezó desde generaciones atrás. “No debería existir este punto de exigir nuestros derechos como personas, porque al final todos somos iguales, sin importar el color de la piel, el origen o las preferencias sexuales”, asegura Yalitza Aparicio.

Por esta razón, desde su perspectiva es importante que todas las personas vean ‘Peace Peace Now Now’, así conocerán lo que ha sucedido a través de la historia y por qué los movimientos femeninos han llegado hasta el punto en donde se encuentran en la actualidad.

“En esta serie hay un mensaje muy fuerte: a pesar de todas las adversidades que han pasado estas mujeres, ninguna se rindió, jamás doblegaron los esfuerzos, jamás prefirieron reservar este dolor que estaban sintiendo, porque volver a escarbar en esos recuerdos no es tan sencillo”, menciona la actriz.

Foto: Disney

Para Ester Expósito sería maravilloso que en algún momento las historias de violencia contra las mujeres fueran parte de algo anecdótico, que ya no tiene cabida en ninguna mente. “Sería maravilloso que un día ocurriera esto, que se recuerde como algo del pasado, pero que está tan lejos de la realidad que se viva en esa época.”

Ella, a pesar de ser española, –país en donde se han hecho esfuerzos muy importantes por garantizar los derechos de todas las personas– reconoce que los asesinatos de mujeres siguen ocurriendo todos los años, en todo el mundo, en mayor o menor medida.

Es cierto –dice– que he crecido en un entorno más protegido; pero al final en España estamos siempre muy conectadas con nuestras compañeras y las mujeres de Latinoamérica. “Seguimos muy de cerca las cosas que ocurren aquí y también nos alegramos cuando hay avances.”

También te puede interesar: ‘Bardo’ “es un sueño caótico”, Daniel Giménez Cacho

Foto: Disney

Estas reflexiones son parte de lo que se aborda en la ‘Peace Peace Now Now’.

Síguenos en

Instagram

Facebook

Twitter