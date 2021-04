Chloé Zhao hace historia al ganar el Oscar a Mejor Dirección

Chloé Zhao se llevó esta noche el Óscar a la mejor dirección por “Nomadland” en la 93 edición de los premios de la Academia de Hollywood, un premio con el que hace historia al convertirse en la segunda directora que triunfa en esta categoría.

“Siempre he encontrado bondad en toda la gente que he conocido, este premio va para todos los que sacan la bondad de las personas que conocen, eso me inspira a seguir”, afirmó la cineasta sobre el escenario.