Entrevista | El ‘dandy’ del jazz, la electrónica y el lounge, Nicola Conte

A todos los que nos gusta la buena música para relajar, compartir un buen whisky o al menos disfrutar un momento de relax armónico en casa, recurrimos a nuestro servicio de streaming o a una búsqueda de una lista de YouTube, y la palabra clave será muy probablemente lounge y sin duda en la búsqueda aparecerá el personaje que enriquece las líneas de esta ocasión: Nicola Conte.

Para los que no lo conocen, Nicola Conte es un músico italiano (56), nacido en la poética ciudad de Bari, en Italia, que abrazó la guitarra y luego los discos para convertirse en Dj y pensar que la mejor solución para su música, sería la de tener su propia orquesta y dirigirla. Y más de la forma en la que lo ha hecho a quien hoy definimos como un dandy del jazz, la electrónica y el lounge.

Su impronta, su experiencia con músicos de la talla de Zara McFarlane, nombrada por Gilles Peterson como su preferida en nuestra entrevista para Forbes Life de semanas atrás y los bronces de Gianluca Petrella (trombón), el trompetista Theo Croker, los saxofonistas Logan Richardson y Magnus Lindgren, habla del respeto que se ha ganado a costa de unos discos maravillosos, tanto por su sonido cálido, muchas veces apoyado en grooves brasileños o como cuando pone en marcha la maquinaria acid jazz o su impronta clásica de uno de los géneros más experimentales de la música: el jazz.

Y es esa actitud de la mejor interpretación de un dandy: un esteta, hijo de su tiempo y previsor del futuro, que con solo mirarlo en fotos nos pone en contexto de lo que vamos a oír. Supo demostrar con su seminal álbum Jet Sounds (1999) que la electrónica y la música orquestal podían funcionar muy bien juntas: obviamente una mixtura de una persona que nació en Bari, que mucho de lo que vio en su vida fue bello y eso a Nicola Conte le exuda, incluso por su voz.

Lo que tengo para decirles y para que adviertan la clase de personaje, refinado al ultranza, es que Nicola Conte no usa Whatsapp, el dandy nos atendió por teléfono desde la sala de su casa en su Bari para nuestra entrevista confirmada por él, vía email. Una de la tarde México, 19 horas del este de la península en forma de bota, como transportándonos a una fiesta de la bella Italia de los ’60, a través de ese sonido análogo digital de la telefonía hogareña en la época del 4K.

Prestando atención a su correcto inglés de tupido acento italiano, sin más que un cálido saludo inicial fuimos a las incógnitas que nos planteamos luego de paladear su discografía de una decena de álbumes, de punta a punta, por supuesto gracias al tiempo que brinda el aislamiento social.

F: -Cuéntanos sobre como comenzó tu concepto musical, porque con tu disco Jet Sounds saliste a la escena pública, pero un melómano y músico experimentado como tú debe haber transitado un gran camino para llegar a este sitio que hoy hace que estemos hablando de ti y de tu música…

NC: -En otros tiempos en mi Bari natal en la costa este de Italia, comenzo una suerte de círculo cultural, un movimiento artístico en los ’90 que luego dio origen a las ideas de Jet Sounds. Yo seguía a Gill Scott Heron, Roy Ayers, Galliano, el acid jazz, además de viajar a Londres que era mi segundo hogar. En aquellos momentos la banda comenzó a formarse en Bari y esos músicos se convirtieron en mi banda oficial desde 2003.

F: -Siendo guitarrista de formación musical, como fue que abrazaste la conducción orquestal para poder lograr lo que es hoy el sonido lounge universal que tanto te caracteriza?

NC: -Me gusta hacer música como un todo, ser una persona que dirige la banda y que todo el resto entiende y juega en favor de diseñar el sonido que tengo mente. Mi personalidad musical, mi tipo de sentimiento tiene colores y muchas formas. Con mi experiencia de Dj, updateada con la musica, creo que he logrado un buen resultado. Lo electronico fue crucial porque siempre sentí que debía haber algo electrónico, a veces es necesario recurrir a las máquinas para seguir la tendencia. Aunque voy por lo más orgánico. Lo más importante es lo que a mi me gusta comunicar, mis sentimientos, emociones, direcciones y formas distantes, independientemente de lo que siento en momentos particulares.

F: -La Spiritual Galaxy Band es tu banda actual y Let your light shine on, tu mejor sonido, de lo más orgánico. Como fue el camino para lograr eso y haber llegado a la disquera alemana MPS? (N. de la R. MPS es una companía discográfica alemana, original de BASF, vendida a Philips y luego transferida a Polydor, que supo editar a George Duke, Oscar Peterson, la Count Basie Orchestra, Dizzie Gillespie y mil más entre ellos, Nicola Conte)

NC: -He hecho álbumes en muchas companías: Blue Note, Prestige, y muchas más. Todas significan mucho en el mundo de la música y también mucho para mí. Es muy importante MPS, claro, pero no es cada sello lo importante sino lo que pones en cada uno, la música que tú grabas. A pesar de tener un sonido relacionado al jazz, la música es la expresión de mi ser y mi reflexión de la vida.

F: -Es innegable la influencia de Brasil en muchos musicos italianos, pero en tu caso especial el samba ha encontrado un sitio, muy comodo por cierto junto al jazz, en tu música… cómo defines tu approach a la musica brasilera, ¿la usas como un complemento rítmico o ves las composiciones más como un todo?

NC: -En realidad es más una búsqueda de la esencia musical de la vida. Todo lo que incluye mi música surge de la composición y de todo lo que se graba. Los tipos de ritmo tienen que ver con mi uso intelectual al servicio de la música. Mi estilo original no es música jazz, es mi forma de ver la vida y el profundo entendimiento de la misma a través de las culturas.

F: -Más allá de tus discos de house con Gianluca Petrella, cómo es que tuviste esa idea disruptiva que identifica claramente a tu disco Love & Revolution de mezclar temas acústicos y el hit Love & Revolution un tema casi Drum & Bass que me hace acordar a 4Hero de los 2000, con temas directamente house como Bantu…

NC: -Elijo los ritmos nuevos y los clásicos, aunque no se puede estar en el pasado todo el tiempo, tenemos que entender el arte se mueve en el tiempo y el espacio y si veo las cosas por como surgen influenciadas por aquello y lo otro, son sin tiempo. Si entiendes la estética, el significado y la fuerza de la composición nos damos cuenta de eso: es música que está entre lo nuevo y lo viejo, pero lo principal es el mensaje en su sonido.

F: -O incluso cómo fue llegar al sonido de Natural, tu disco con Stefania Dipierro, con esa versión increíble de Vento Bravo de Edu Lobo?

NC: -Con Stefanía somos amigos, ese álbum fue hecho dedicado especialmente a su voz, a ella. Hicimos conciertos en Brasil y con banda en Río de Janeiro, dos conciertos en Sao Paulo…

F: -Saltando a la realidad, cómo te ha afectado el Covid-19, has quedado sin giras, o venías tocando mucho como Dj… qué te ha provocado el aislamiento y que ha cambiado en ti y en tu visión de la música. ¿Trabajas en home studio o cómo ‘maqueteas’ tus temas?

NC: -En Italia, todo absolutamente cancelado y no regresaré con lives aquí, estaré en casa por un par de meses más, si bien están comenzando una apertura cuidadosa de la economía, es difícil predecir qué pasará, pero lo que pase es una buena oportunidad para repensar nuestra sociedad y las cosas que deberíamos hacer, como respetar más a la naturaleza y estar mucho más juntos. Y para componer sí, trabajo con mi guitarra y mis discos, a veces puedo comenzar de un riff de guitarra, o bien arrancar de un sample y una secuencia, y sobre esas ideas, y luego vamos al estudio, no hacemos demos. Cuando la música esta clara en mi mente, llamo a mis músicos y la magia acontece…

Melómano total, el dandy del jazz y el lounge, nos dejó una lista de una veintena de temas para compartir estos días en casa, toda una selección de su colección de discos, que supo “compilar” en esta lista de Spotify especial para ustedes…