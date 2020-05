Entrevista | Øostil, porque no solo es ‘techno’ en momentos de aislamiento

Siempre hablar con el dúo techno mexicano-argentino Øostil resulta algo interesante, por su visión de las cosas, por su compromiso al momento de producir y desarrollar su carrera, pero esta vez por algo emotivo, porque esta segunda entrevista con Forbes México se realizó el día del segundo aniversario de haber firmado su primer lanzamiento en el sello Afterlife.

Con esto de la cuarentena logramos hacer la entrevista vía Whatsapp en una conversación que incluyó a Hugo Ibarra (32) y Antü Coimbra (34), los mayores animadores del techno de este lado del mundo: “Creo que como mucha gente veníamos transitando un 2019 excelente y un inicio de 2020 muy prometedor, hasta que llegó el coronavirus”, rompió el hielo Coimbra, el más alto de los dos, al momento de vernos en la cabina.

“Seguimos haciendo música, como desde el inicio de la pandemia. Como mucha gente decidimos hacer foco en la creatividad y no dejarnos llevar por pensamientos de que las cosas serán de tal o cual manera cuando acabe todo esto. Queríamos mantenernos ocupados, focalizados, productivos”, sostiene Coimbra.

F: -Mirando su Spotify como lejano parámetro de cómo se escucha su música en el mundo exterior, su track Quantic está mano a mano con el remix que hicieron de Renaissance Diner de Black Peters… ¿cómo fue eso?

HI: -Renaissance Diner nos gustó mucho el resultado final, pero no esperabamos tanto feedback. No obstante como siempre hacemos, si agarramos un remix lo hacemos principalmente para complacernos a nosotros. Para adecuarlo a nuestro sonido, darle nuestra impronta. Fue buena la transformación.

F: -Imagino que eso fue también resultado de lo que venían haciendo, de los tours y la exposición de haber hecho el opening de Mathame para la transmisión de Cercle desde el helipuerto de Reforma e Insurgentes…

AC: -Eso fue un punto de quiebre para nosotros, después de eso comenzamos a tener una perspectiva mucho mayor en lo internacional, incluso hubo varias gigs que se cancelaron casi con un pie en el avión.

F: -El lanzamiento de su EP Singularity es muestra de esa aceptación que está teniendo el dúo en las tribunas internacionales ya que acumuló la mitad de las escuchas de sus tracks principales en sólo tres meses, ¿cómo salió este trabajo y cómo se dio eso de los remixes de artistas como Hunter/Game y Brian Cid?

AC: -Desde el lanzamiento de Singularity hubo un gran feedback de nuestros seguidores. Tuvimos mucho apoyo de los Fur Coat (amigos y dueños del label que también incluye Mathame y lo más selecto del techno de hoy día) quienes decidieron apostar fuerte con los dos remixes y de esta forma se pudo abrazar un sonido más amplio de la escena.

HI:–Hunter/Game son más melódicos y Brian Cid es diferente, así llegamos a los oídos de otros consumidores cumpliendo la expectativa de más gente.

F: -Y ahora están trabajando en el estudio todo el tiempo posible en esta nueva normalidad. Qué pueden esperar los fans latinoamericanos del techno?

AC: -Varias cosas. Primero en el horizonte hay una colaboración en proceso con Kieran Fowkes, del Reino Unido. Estamos alineando un tema para que ponga sus vocales y queremos seguir con otros vocalistas, incluso hay una propuesta con con otro cantante español que pronto revelaremos.

HI: -Con esto de la pandemia trabajamos primero cada uno en su estudio y ahora con la nueva normalidad nos permite acelerar en el estudio, porque estamos muy entusiasmados por lo que viene: además de tracks vocales, estamos trabajando en una suerte de Øostil+ (dígase Ostil plus).

AC: -Øostil+ va a ser el dark side del dark side, pero en vivo, con ingredientes de lo que más nos gusta y queremos que la gente comparta. Pensamos que ese material puede canalizarse a través de nuestro sello, Alium. Pero aún es incipiente decir por dónde va a ver la luz.

HI: -Pensamos en instrumentos en vivo, en una idea musical paralela, es un complemento de lo que es Øostil, pero queremos incluir más cosas: instrumentaciones y orquestaciones orgánicas y acústicas, algo más amplio artísticamente. No subestimamos el oídos de nuestro público, pero sabemos que muchos son jóvenes y como pasa con mis alumnos (N. de la R. Hugo Ibarra enseña producción musical en su estudio/escuela BLQstdio http://www.blqstudio.com) no conocen a Massive Attack, Portishead (!), por eso queremos mostrar otras cosas e inspiración, cosas con las que también se forjó la electrónica.

Y uno de esos motivos, con el de llegar más ampliamente a nuestros lectores, muchos de ellos, sus seguidores, es que el dúo nos regala una playlist de Spotify por demás abundante para quedarnos el resto de lo que queda del aislamiento en casa.

Es la playlist de Øostil, porque no solo es ‘techno’ en momentos de aislamiento…

