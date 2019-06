Es oficial: ‘Chernobyl’ no tendrá segunda temporada

‘Chernobyl’, una de las series mejor evaluadas en los últimos tiempos no tendrá segunda temporada. Después de un rotundo éxito con solo cinco episodios, la serie de HBO se despide como una mini serie.

Fue su creador, Craig Mazin, quien por medio de sus redes sociales confirmó el desafortunado hecho. ‘Chernobyl’ no tendrá la misma suerte que otras series, que gracias a su éxito avasallador hizo que se produjeran más temporadas pese a solo haber contemplado una de inicio.

La consagración de ‘Chernobyl’ se gestó en silencio. La serie se estrenó sin ninguna pretención en la plataforma de HBO sin imaginar que se convertiría en una de sus mejores, al punto de ser mejor evaluada que la última temporada de ‘Game of Thrones’.

All due respect to Decider, but the definitive answer to the headline's question "Will There Be A Season 2 of Chernobyl?" is "No." https://t.co/6johLHT0s5

— Craig Mazin (@clmazin) June 5, 2019