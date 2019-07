Escena eliminada de ‘Avengers: Endgame’ te lleva al momento más triste del filme

Notimex.- Una escena alterna y eliminada de la película “Avengers: Endgame” que muestra los instantes después del sacrificio hecho por Tony Stark fue liberada este viernes y ha sacudido las redes sociales.

Gamora, personaje interpretado por Zoe Saldaña, que es hija adoptiva de Thanos, se convirtió en tendencia tras hacerse viral el clip, toda vez que hasta el momento, nadie sabía que había pasado con ella.

El clip, de poco más de un minuto, muestra como cada uno de los superhéroes le rinde tributo a Iron Man (Robert Downey Jr.), quien acaba de morir tras la épica batalla con Thanos.

Hawkeye (Jeremy Renner) es el primero en arrodillarse e inclinar la cabeza, seguido de Black Panther (Chadwick Boseman) y Capitana Marvel (Brie Larson). En completo silencio uno a uno de los superhéroes repite el acto.

Star-Lord (Chris Patt), Nebula (Karen Guillan), Ant-Man (Paul Rudd), un exhausto Capitán América (Chris Evans) y hasta Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), quien ya conocía lo que pasaría, con la gema del tiempo vio los 14 millones 605 futuros posibles.

Tras la reverencia de los héroes, aparece Gamora, quien se aparta del grupo y se marcha.

Dicha escena eliminada fue liberada por el medio estadunidense USA Today Life, que añade que la misma será incluida en la versión HD digital, Blu ray y DVD de la película que saldrá a la venta el próximo 13 de agosto.

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2

— USA TODAY Life (@usatodaylife) July 26, 2019