Estos guantes acuáticos te convertirán en un nadador más veloz

Ahora tus sesiones de natación serán más rápidas gracias a los guantes Darkfin webbed power, cuyo diseño, que se expande entre los dedos de las manos, permite que quien los utilice aumente la velocidad de su nado al otorgarle una mayor propulsión en el agua.

Son ideales para quienes practican deportes acuáticos o para aquellos que quieren experimentar una mayor velocidad mientras nadan; estos guantes prometen transformarán la experiencia dentro del agua al ser confeccionados con un material ultrafino que prescinde de costuras o pegamentos especiales.

Son estas propiedades en su diseño las que permitirán mantener mayor destreza mientras se realizan actividades acuáticas: desde manejar una cámara subacuática, ajustar el equipo de buceo o moverse libremente. El aislamiento que ofrece el material con las manos permitirá que quienes los porten puedan mantenerse más tiempo en el agua sin la sensación de que la piel se arrugue.

La pequeña compañía que los fabrica, ubicada en Tennessee, Estados Unidos, se inspiró en el antagonista de la vieja película ‘The creature from the Black Lagoon’, donde ‘Gill’, el monstruo del lago, tenia extremidades peculiares, parecidas a las que ahora simulan los guantes.

Existen diferentes modelos según las actividades acuáticas que se pretendan realizar. El compromiso por no perjudicar al medio ambiente ha hecho que la compañía fabrique los guantes con materiales totalmente biodegradables que no dañan el medio ambiente, así que quien los use también estará aportando al cuidado del planeta.

