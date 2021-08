Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La pandemia sin duda ha profundizado nuestra relación con las redes sociales, y podríamos decir que se ha transformado es una época de descubrimientos, especialmente de productos y marcas como Hardot, que deslumbra con sus diseños de zapatos, brindando una alta carga sensual a quien se anima con sus tacones de lujo inspirados en una alta sensualidad, glamour, con algo de fetichismo, e incluso, piercings.

Para las que gustan de etiquetas como Christian Louboutin, Katie Biltoft, Gianvitto Rossi, y muchas otras, quedarán sorprendidas ante la sensualidad de Hardot, la marca de la diseñadora Dana Iuga y su socia Alina Popa, con sede en Sibiu, en la provincia de Transilvania, precisamente en Rumania.

Hay que decir que Sibiu fue la capital de la Transilvania austrohúngara en el siglo XVII, y que a diferencia de Louboutin y sus patentadas suelas rojas, con muy buen criterio y hasta una reminiscencia casi hollywoodense, el rojo casi sanguíneo ellas lo usan en el interior de los zapatos, brindando un look por demás especial.

Pero principalmente nos deslumbraron en los pies de las principales influencers del toe cleavage de Instagram y en Heidi Klum, Thalía y hasta la rappera Cardi B, quien también promociona Hardot en sus presentaciones.

De modo que para conocer la filosofía de la marca, como surgió y en qué han inspirado sus diseños, Forbes Life dialogó en exclusiva con Dana Iuga, la cofundadora de Hardot y encargada del desarrollo de los modelos y todo lo creativo de la marca.

Forbes Life: -Buscando en internet, veo que Hardot comenzó en 2014, pero hace cuanto vienes con el diseño de zapatos y como fue que surgió la marca?

DI: -Hardot es una marca de zapatos de lujo, nacida de mi pasión por los zapatos y la iniciativa empresarial de mi socia Alina Popa. Ambas compartimos un amor especial por el zapato de tacón, y después de muchas discusiones, ideas y planteamiento de estrategias, decidimos materializar este amor.

-Estudié diseño de indumentaria en la Universidad de Arte y Diseño de Rumania, Cluj Napoca. El concepto de marca Hardot nació después de estudiar mi doctorado, a partir del libro del escritor rumano I.P. Culianu, titulado ‘Los juegos de la mente’ y tras profundizar en la historia de los tacones altos como exponentes de la opresión. Me fascinaron absolutamente los descubrimientos que hice al descubrir que el zapato de tacón es el elemento de la ropa con mayor carga psicológica y social“.

Fotos Hardot.

FL: -Cuéntanos dónde están basadas las operaciones de la marca y en qué lugar fabrican los zapatos…

DI: -La operación de la marca se encuentra en Sibiu y los zapatos se fabrican en Bucarest, todo en Rumania. Tenemos producción propia pero también trabajamos en colaboración con otros fabricantes de calzado.

FL: -¿Cómo ves el mercado de los zapatos de lujo y que fue lo que ha hecho a Hardot los nuevos elegidos entre celebridades como Heidi Klum, Thalía o Cardi B?

DI: -El mercado del calzado de lujo siempre será atractivo, porque podemos jugar constantemente con la creatividad. La colaboración con celebridades como Heidi Klum, Thalia, Cardi B y otras fue muy importante para nosotros porque la notoriedad y el interés por la marca aumentó notablemente.

Alina Popa y Dana Iuga (der.), las fundadoras de Hardot.

FL: -Existen muchas marcas de zapatos de alta gama, ¿que tiene Hardot que no tienen las demás?

DI: –En Hardot creemos que la energía sexual es determinante para la humanidad. Puedes usarla en estado natural o puedes transformar la belleza de la sexualidad en arte. Este es nuestro HARD DOT (punto fuerte) y de ahí la marca.

-La marca nació de nuestra pasión por el tacón alto y del deseo de ponerlo en una perspectiva diferente, tanto en términos de producto como de mentalidad. Así creamos el zapato Hardot, un calzado que enfatiza la feminidad y sensualidad de la mujer que lo usa.

-Aunque nuestra fe se basaba en el zapato de tacón, también hemos creado una línea de zapatos planos, tenis y botas (tipo militar) a las que llamamos Unfaithful. Sin embargo, al crear esa línea, he encontrado qye tambiñen la idea del confort se puede asocial a la sexualidad.

FL: -¿Como fue la idea de los piercings que llevan y si eso además de ser un adorno distintivo de Hardot, está pensado como algo que hace que el zapato pueda cambiar su horma, de acuerdo a si la persona es de pie mas ancho o no?

DI: -Los piercings son definitivamente una parte fundamental de nuestra identidad de marca. Son el punto de partida. Hice una asociación entre una imagen encontrada en Internet y el calzado tradicional rumano y de ahí partió la idea. Era una asociación entre lo sexual y lo tradicional. Así nació nuestro primer producto: las Iconic Hardot. Aunque podemos usar el piercing para adaptar los zapatos a las particularidades del pie, esta no fue la idea principal que tenía en mente.

FL: -Hay un diseñador famoso que dice que cuando piensa en sus zapatos, descarta el hecho que el zapato deba ser cómodo. El hace sus diseños y no le importa si son cómodos o no. Él piensa que un zapato es casi como un objeto. Hay sandalias Hardot que son de tacón más fino y otros que son más gruesos, pero sin perder la sensualidad en la silueta. ¿Cómo equilibras el nivel de comodidad del zapato con la carga sexual de la modelo?

DI: -Elegí ignorar estas “reglas” de comodidad y restaurar el estado de bondad a través de la estatura que Hardot te impone. El equilibrio proviene de la propia relación con el objeto que controlas, y él te toma como si fuera su placer.

-Aunque partí de la idea de los tacones altos, descubrí y utilicé muchos otros elementos del área del fetiche que le dan una línea sensual, incluidas las botas. Utilizamos metales y varios cortes que hacen que el pie luzca muy sensual.

FL: -¿Cómo ha estado el mercado para ustedes con la pandemia? ¿han vendido mucho por ecommerce?

DI: -Crecimos durante la pandemia. El entorno on line nos ha sido favorable. Vendemos en todo el mundo a través de comercio electrónico, incluido México. La historia nos muestra que en tiempos de crisis, la creatividad juega un papel importante. Los de Hardot no son un calzado utilitario, son los zapatos que ‘quieres tener’, por lo tanto el hecho que durante la pandemia no hubo eventos de moda, nuestras ventas aumentaron.

FL: -A ver la opinión de una diseñadora de zapatos: ¿Estás convencida que la mujer es mas bella en tacón alto y porqué? ¿cual es tu opinión al respecto?

DI: –Estoy absolutamente convencida que las mujeres son más hermosas con tacones porque se sienten más seguras, más visibles, más sexuales, más atractivas y más fuertes. La belleza es un estado mental que conozco y exploto al máximo. Y sí, los tacones levantan la columna, los senos y abultan los glúteos. Son el complemento ideal de una mujer que quiere sentirse sexy y empoderada.

Mientras se preparan para abrir su primer showroom en Bucarest, Dana y Alina ven con optimismo el desarrollo de Hardot alrededor del mundo y a través de su web, pero principalmente han logrado una gran visibilidad, merecidamente orgánica, por el gusto que generan a través de las redes sociales y con ello seguir expandiéndose, como sostiene la diseñadora “para incluso llegar a México con una tienda o punto de venta en algún bello lugar de la ciudad”.

