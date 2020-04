Estrenos de Netflix en Semana Santa para que no salgas de casa

Netflix ha sumado atractivos estrenos originales para esta Semana Santa. Las condiciones actuales han ocasionado que nos tengamos que mantener en nuestros hogares, por lo que disfrutar del contenido de la compañía de streaming es una excelente opción para estos días de asueto donde la prioridad es y será: quedarnos en casa.

De nueva cuenta Netflix dejará claro por que es uno de los servidores de streaming más importantes de la actualidad. En los últimos años su contenido original se ha destacado por ofrecer excelentes producciones en diversos géneros para satisfacer a todos sus usuarios.

Esta ocasión no es la excepción. Al menos cinco producciones, entre películas y series, llegan simultáneamente al catálogo estos días de Semana Santa, con el objetivo de convertirse en los títulos más vistos. No les pierdas la pista, a continuación te mostramos de qué va cada uno de estos estrenos.

Cola de tigre

Un drama conmovedor se hará presente con esta historia. ‘Cola de Tigre’ es una cinta escrita por Alan Yang, la cual narra la historia de Hong – Chi Lee, un joven que toma la decisión de abandonar Taiwan, su país natal, y a la mujer que ama, para emprender un viaje a los Estados Unidos con la visión de encontrar mejores oportunidades. Nada fue como lo pensó. El personaje se convierte en una sombra de su destino al acceder a un matrimonio concertado donde tiene una hija con la cual no puede tener conexión. En busca de su felicidad, el personaje hará un viaje al pasado para recuperar la vida que siempre deseó.

Mi primer gran combate

La fantasía llega con la historia de un pequeño de once años que descubre una máscara mágica de lucha libre. Al portar esta máscara, el joven se hace acreedor a una súper fuerza, la cual usa para participar en una competición de las luchas profesionales. El camino a cumplir su sueño, convertirse en un gran luchador de la WWE, está cerca.

Amor. boda. azar

Momento de diversión se aseguran con esta comedia romántica. El protagonista buscará que su hermana tenga la boda de sus sueños pese a los obstáculos que representarán personajes del pasado, como una ex novia enojada, un invitado no invitado con un gran secreto, un sedante que terminó en el lugar menos esperado y el encuentro con la chica de sus sueños. Si logra su objetivo, no solo tendrá un final feliz asegurado para su hermana, sino que también uno para él mismo.

La vida escolar

Los desafíos serán parte de todos los días para una consejera estudiantil. Esta película dramática muestra el compromiso en cuerpo y alma de este personaje con sus estudiantes para ofrecerles una oportunidad de superación. La trama se desarrolla desde una escuela parisina, mostrando así la versatilidad de contenido de Netflix proveniente de distintas regiones donde tiene presencia.

Brews brothers

La apuesta en el género de series de Netflix llega con ‘Brew Brothers’. Dos hermanos cuya rivalidad está a flor de piel deben cooperar para mantener a flote su cervecería. Sus artimañas fermentan constantemente el caos en el negocio. Descubre si esta serie es la indicada para sobrellevar el confinamiento, promete diversión y comedia al por mayor.

¿Estás listo para devorar los nuevos estrenos de Netflix? Alguno, o todos, pueden ser tu compañeros en esta Semana Santa.

