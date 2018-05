Para los amantes de series originales que se puedan ver “en cualquier lugar y en cualquier momento”, Amazon Prime Video presenta los estrenos que no te puedes perder en junio. Recuerda que son contenidos que puedes ver instantáneamente a partir de las fechas de estreno o descargar para verlos posteriormente, incluso sin conexión a internet.

All or Nothing: New Zealand All Blacks (1 de junio)

La temporada de seis episodios, narrada por Taika Waititi, pone a un equipo de grabación junto al equipo de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, uno de los equipos más exitosos en la historia global del deporte. Por primera vez, los legendarios All Blacks permiten que se les unan cámaras mientras encaran a los formidables leones británicos e irlandeses en un enfrentamiento que ocurre una vez cada 12 años, mientras compiten por el Campeonato 2017 de rugby. La serie ofrece acceso exclusivo a uno de los equipos más dominantes del planeta durante su temporada más discutida y difícil, llevando al público a los vestidores, al campo, y a las vidas del entrenador Steve Hansen y de los aclamados jugadores.

Al comienzo de la serie, el equipo se enfrenta al arduo camino por recorrer, después de que sus veteranos superestrellas se retiraron. Con el orgullo de Nueva Zelanda sobre sus hombros, tendrán que unirse para encarar las exigencias físicas del rugby, el ojo crítico de sus fans y los medios, y los retos de la familia y la paternidad, todo mientras luchan por mantener un legado de un siglo en el dominio del deporte. Es uno de los estrenos más esperados del mes.

Atrapada (1 de junio)

La serie gira en torno a Mariana (África Zavala), una joven que se convierte en una ladrona profesional después del asesinato de sus padres.

Bedazzled (1 de junio)

El torpe y desesperanzado Elliot Richards (Brendan Fraser) obtiene siete deseos de parte del diablo para conquistar a Allison, la chica de sus sueños, a cambio de su alma.

Copycat (1 de junio)

Un psicólogo agorafóbico y una detective tendrán que trabajar juntos para atrapar a un asesino en serie quien copia a asesinos en serie del pasado.

The Killing of a Sacred Deer (3 de junio)

Steven (Colin Farrell), un cirujano carismático, es forzado a hacer un sacrificio impensable después de que su vida se empieza a desmoronar, cuando el comportamiento de un adolescente que está bajo su cuidado se vuelve siniestro.

My Little Pony: The Movie (4 de junio)

Después de que una fuerza oscura conquista Canterlot, las Mane 6 se embarcan en un viaje inolvidable más allá de Equestria, donde conocen a nuevos amigos y enfrentan retos emocionantes en la búsqueda para usar la magia de la amistad y salvar su hogar.

Dietland (5 de junio)

Dietland revela el viaje de una mujer hacia su despertar interior, mientras explora una multitud de problemas que encaran las mujeres hoy en día – destacando temas como el patriarcado, la misoginia, la cultura de la violación y los estándares de belleza poco realistas. Basada en la galardona novela best-seller de Sarai Walker del mismo nombre en el 2015, Dietland es protagonizada por Joy Nash como Plum Kettle, y Julianna Margulies como Kitty Montgomery. Marti Noxon es el productor ejecutivo y escritor de la serie, además de que dirige múltiples episodios.

Grabado en locación en Nueva York, la serie de 10 episodios sigue a Plum Kettle, escritor fantasma para una de las mejores revistas de moda en Nueva York, mientras lucha con su imagen personal y emprende un camino altamente complicado para la auto aceptación. Al mismo tiempo, todos están comentando sobre reportes en las noticias sobre hombres, acusados de abuso y agresión sexual, quienes están desapareciendo y están falleciendo prematuramente y de forma violenta.

The Internship (7 de junio)

Dos vendedores cuyas carreras se han terminado por la era digital, encuentran su camino hacia un trabajo como becarios en Google, donde deben competir con un grupo de jóvenes, genios en tecnología, para una oportunidad de empleo. Es otro de los estrenos de junio que no te puedes perder.

Lost in Oz (8 de junio)

La serie Prime Original, ganadora del Emmy, lleva a Dorothy, Toto y sus amigos a nuevas, mágicas y peligrosas tierras, así como también a mundos sorprendentemente conocidos. Harán nuevos amigos, enfrentarán nuevos enemigos y se reunirán con seres queridos de Ciudad Esmeralda y más.

AVP Pro Beach Volleyball Tour Season (del 8 al 10 de junio)

Prime Video seguirá mostrando la cobertura en vivo de la temporada 2018 AVP Pro Beach Volleyball Tour. Del 8 al 10 de junio, los miembros Prime Video podrán ver en vivo el New York City Open Gold Series. La cobertura continuará con el Seattle Open del 22 al 24 de junio.

Goliath, segunda temporada (15 de junio)

Goliath, la galardonada serie Prime Original, regresa para su segunda temporada. Billy Bob Thornton, quien ganó un Globo de Oro por su rol estelar en la serie, vuelve a interpretar a Billy McBride. Después de ganar un veredicto en el caso Borns Tech, Billy McBride vuelve al mundo de las leyes cuando el hijo de 16 años de su amigo es arrestado por un doble homicidio. Pero mientras Billy, Patty y el equipo empieza a investigar lo que parece ser un caso de homicidio evidente, comienzan a desenredar una conspiración en el bajo mundo de Los Ángeles, en donde las drogas, los bienes raíces y la política se intersecan. Una vez más, Billy se encuentra cara a cara con un nuevo Goliath, uno tan formidable como la elección del nuevo alcalde y tan alto como los rascacielos de la ciudad.

En la nueva temporada de Goliath también actúan Mark Duplass como Tom Wyatt, un exitoso desarrollador de bienes raíces que quiere darle a Los Ángeles una línea del horizonte distintiva, Morris Chestnut como el fiscal en jefe del distrito, Hakeem Rashad, quien tiene un viejo resentimiento en contra de Billy, y Ana De La Reguera como Marisol Silva, una concejal en la contienda para ser la primera alcaldesa latina de Los Ángeles. Tania Raymonde y Diana Hopper también regresan como Brittany Gold y Denise McBride respectivamente. La segunda temporada de Goliath también es producida por Lawrence Trilling y Geyer Kosinski. La serie fue creada por David E. Kelley y Jonathan Shapiro.

Hap & Leonard, segunda temporada (17 de junio)

Situada al final de la década de los 80, Hap y Leonard es una comedia oscura sobre dos mejores amigos, una mujer fatal, un equipo de revolucionarios fracasados, un par de asesinos psicóticos, un botín perdido, y la policía.

Den of Thieves (24 de junio)

Otro de los estrenos de junio es esta saga criminal que sigue a las vidas de una unidad de élite en el departamento de policía del condado de Los Ángeles y al equipo que perpetró el robo más exitoso a un banco en el estado, mientras planean un atraco que parece imposible al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

The Florida Project (24 de junio)

Situada durante un verano, la película sigue a Moonee (Brooklynn Prince), una niña precoz de 6 años, mientras coquetea con la aventura y las travesuras junto a sus compañeros de juegos y pasa momentos cercanos con su tierna madre, viviendo a las sombras de Walt Disney World.

Wonderstruck (25 de junio)

Una producción de Amazon Studios, Wonderstruck cuenta la historia de dos niños separados por cincuenta años. En 1927, Rose busca a la actriz cuya vida contó en su libro de recortes. En 1977, Ben huye de casa para encontrar a su padre.

If You Give a Mouse a Cookie (26 de junio)

La serie Prime Original sigue a la reunión de Mouse y sus amigos, mientras una cosa lleva a la otra de la forma más inesperada. Nunca sabes en dónde terminará la situación, pero puedes estar seguro de que, si Mouse y sus amigos van en una aventura juntos, entonces se van a divertir todo el tiempo.

