Exclusiva: la historia secreta del Rolex Submariner de Steve McQueen

Durante más de medio siglo, Steve McQueen y Paul Newman han sido gemelos cósmicos de la masculinidad. Los rivales de taquilla a lo largo de los años sesenta y setenta habrían protagonizado Butch Cassidy y Sundance Kid, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién recibiría el mejor cheque. Los actores también fueron venerados por sus pasiones fuera de la pantalla: autos de carreras, motocicletas y coleccionar relojes. Años después de su muerte (McQueen murió a los 50 en 1980, mientras que Newman falleció en 2008 a los 83), los dos hombres siguen compitiendo regularmente por los precios cada vez más altos de sus objetos de interés.

En octubre pasado, el Rolex Daytona 1968 de Paul Newman, con una esfera “exótica” en blanco y rojo que llegó a ser conocida como Paul Newman Daytona simplemente porque la usaba, se vendió en la casa de subastas Phillips en Nueva York por unos sorprendentes 17.8 mdd. El precio no solo fue un récord para una Rolex en una subasta, sino también la cantidad más alta que se haya pagado por un reloj de pulsera en una subasta

Más de un año antes de que el martillo cayera sobre la mesa por el reloj de Paul Newman, Michael Eisenberg, un corredor y desarrollador inmobiliario de Beverly Hills que también es un coleccionista de memorables, estaba negociando en privado con el consignador de Daytona, un trato que lo habría mantenido fuera de las subastas públicas. “Realmente quería comprarlo”, recuerda Eisenberg, de 53 años. “Tenía el dinero, pero obviamente no estaba siquiera cerca de la cantidad por la que se vendió el reloj”.

Pronto comenzó una búsqueda del famoso “reloj de Grail”, una propiedad de McQueen. “La idea era unir los dos relojes,tendría entonces a Butch y Sundance”, dice Eisenberg, quien usa un Rolex 1675 GMT Master con un dial y un bisel de cerveza de raíz. “Y nunca los vendería. Los exhibiría al mundo”.

El reloj que buscaba Eisenberg, sin embargo, no es aquel por el que McQueen es más conocido: un Heuer Monaco, que en realidad era solo una utilería para su película de carreras de 1971, Le Mans. Pero la mística de McQueen ha convertido a este reloj en un clásico de los coleccionables durante décadas. En 2012, un Monaco que lució en la película se vendió en una subasta por casi 800,000 dólares. Fuera de la pantalla, McQueen fue fotografiado con frecuencia usando su reloj real: una ref. 5513 Rolex Submariner, alrededor de 1964. Ahora Phillips llevará ese reloj a subasta el 25 de octubre en Nueva York.

Como el reloj Newman, el Submariner de McQueen tiene una historia fascinante, una que combina elementos de dos de sus películas más famosas, The Great Escape y The Towering Inferno, e incluso involucra a un doble. Compró el reloj a mediados de la década de 1960, cuando habría costado alrededor de 250 dólares, y también poseía otro modelo, una ref. 5512 Submariner de 1967 que recaudó 234,000 dólares en una subasta de Antiquorum en 2009.

En algún momento de la década de 1970, McQueen le dio el Submariner más viejo a su doble favorito, Loren Janes. La pareja había estado trabajando juntos desde 1958, cuando McQueen estaba haciendo la serie de televisión Wanted: Dead or Alive. Durante las siguientes dos décadas, en 19 películas, incluyendo Bullitt, The Getaway y The Thomas Crown Affair, Janes realizó algunas de las acrobacias más memorables de McQueen. ¿Esa icónica persecución en automóvil de diez minutos en Bullitt, donde McQueen recorre San Francisco en un Mustang de 1968? En realidad, era Janes detrás del volante.

Para mostrar su gratitud por el trabajo y la amistad de Janes, McQueen también mandó grabar la tapa del reloj: “Loren, el mejor doble en el mundo:Steve”. Es el único reloj conocido de McQueen que lleva el nombre del actor.

Durante décadas se presumía que el reloj de McQueen estaba desaparecido, hasta julio de 2016, cuando el histórico incendio Sand se extendió por Los Ángeles durante casi dos semanas. Entre las 18 casas de Canyon Country que se perdieron en el masivo incendio estaba la casa en la que Janes, que sufría de la enfermedad de Alzheimer, había vivido con su esposa desde la década de 1990. (Murió en junio de 2017). Eisenberg recuerda haber leído una historia en ese momento sobre la pérdida de todas sus pertenencias, incluidos algunos de los recuerdos más preciados de Janes: tazas pertenecientes a John Wayne, un cuchillo utilizado por Sylvester Stallone en Rambo: First Blood Parte II y el Submariner de McQueen.

“Les supliqué que volvieran a la casa y revisaran las cenizas”, dice Eisenberg, recordando las conversaciones que tuvo con la esposa de Janes y su hija, Erika. “Unas semanas más tarde, me llamaron para decirme que lo habían encontrado”.

Ahora, ni siquiera se puede esperar que un Rolex que haya sobrevivido a ese tipo de holocausto siga funcionando. Después de todo, un Submariner fue diseñado para condiciones de mar profundo, no de fuego. Eisenberg recomendó que la familia vigilara Gearys, una boutique de lujo en Beverly Hills, para que la restauraran profesionalmente. Gearys inmediatamente envió el reloj a la sede central de Rolex en Nueva York, lo que milagrosamente recuperó la vida del reloj, preservando el precioso estuche. Hasta hoy, el hollín está metido en el broche de la pulsera.

Al regresar el reloj a Erika Janes, Rolex le envió una carta destacando su procedencia extraordinaria. “La historia que gentilmente compartió con nuestro joyero oficial Rolex”, escribió un gerente de atención al cliente, “es un testimonio increíble de la durabilidad de un reloj Rolex. Su padre, a través de su dedicación a su oficio, sus compañeros especialistas, aquellos para los que fue doble—incluyendo a su amigo, quien regaló este reloj—el señor Steve McQueen, y por supuesto a su familia, demuestra rasgos que encarnan la verdadera excelencia. Estamos orgullosos de que elija usar un Rolex Submariner “.

Con el reloj restaurado, Eisenberg hizo una oferta generosa a la familia Janes para comprarlo, aunque se niega a mencionar la cantidad. Después de presentar algunas otras estimaciones, aceptaron la oferta de Eisenberg; la familia y Boys Republic, una organización benéfica en la que McQueen estaba profundamente interesado, también recibirán una parte de la venta de la subasta.

Por mucho que a Eisenberg le guste coleccionar recuerdos de celebridades, ha tenido de todo, desde esmoquines de James Bond hasta un vestido de Dorothy de El mago de Oz, de vez en cuando vende sus artículos más valiosos, generalmente para comprar mejores. (En 2014, según los informes, vendió el helicóptero “Captain America” de Easy Rider en una subasta por 1.35 mdd). Pero ninguna estrella tiene el atractivo de Steve McQueen en lo que respecta a la cobranza, en gran parte porque fue visto como un hombre que vivió sus fantasías cinematográficas en la vida real y también por la escasez de automóviles, bicicletas y ropa que en realidad poseía. “Elvis, Bogart, James Dean”, dice Eisenberg, “los artículos de nadie se han vendido por ese precio. Podrían ser 10 o 100 veces mayor si fueran propiedad de McQueen”.

El Rey del Frío ciertamente reina entre los coleccionistas de autos, quienes regularmente pagan una prima por un vehículo que alguna vez fue propiedad de McQueen. En 2011, su Porsche 911S 1970, que tuvo un cameo en Le Mans, se vendió en una subasta por 1.38 mdd. (El mismo automóvil sin la conexión McQueen se vendería por alrededor de 75,000 dólares) Y el año pasado, el Porsche 917K 1970 que se llevó la bandera a cuadros en esa película se vendió por más de 14 mdd en una

Pero aún es Newman quien tiene la sartén por el mango en el mundo del reloj, gracias a la subasta de Phillips en octubre pasado. En menos de cinco años, bajo la tutela de Aurel Bacs, el subastador estrella detrás del socio de Phillips Bacs & Russo, y Paul Boutros, jefe de Phillips América y asesor estratégico internacional para la división de relojes, la casa de subastas se ha convertido en el líder del mercado en términos de ventas anuales: 112 mdd en 2017, más de 5 mdd en 2016. Después de la venta récord del Paul Newman Daytona el año pasado, Phillips rompió algunos récords más en mayo cuando subastó 32 Daytonas vintage en Ginebra. Los 32 lotes encontraron comprador y cinco relojes vendidos por más de 1 mdd cada uno. Ese mismo fin de semana, Phillips subastó un reloj Omega propiedad de Elvis por 1.8 mdd (un récord para esa marca), lo que lleva al total de dos días a más de 45 mdd.

Con un mercado de relojes tan turbo, Eisenberg sabía que podría vender el McQueen Submariner casi tan rápido como lo compró. “Cuando finalmente caí en la cuenta de que nunca iba a ser el reloj de Newman”, dice sobre su estrategia para llevar el Rolex a subasta, “contacté a Phillips y le dije: ‘Tengo tu próximo reloj de héroe. ”

Boutros estuvo de acuerdo. “Vio lo que hicimos con el reloj de Newman, el esfuerzo que pusimos detrás”, dice, “porque sintió que Phillips podría hacer algo especial con eso”. En lugar de apresurarse a subastar tras el frenesí de Newman, Phillips decidió esperar un año. “Similar al reloj Newman, queríamos darle a este reloj el centro de atención que merece”.

El McQueen Submariner tendrá un bajo estimado de preventa—entre 300,000 y 600,000 dólares— como el Rolex de Newman, que modestamente se esperaba que excediera el millón de dólares. “Mi experiencia en bienes raíces me dice que hay más aire en la burbuja”, dice Eisenberg sobre las subastas astronómicas. “Nunca ha habido tanto dinero por ahí. Estos precios de venta son como números de teléfono”. Pero, continúa, “antes trabajé en Drexel y me enteré de que no se puede marcar un límite de precio superior ni uno inferior”.

En cuanto al precio de venta final que el reloj alcanzará en octubre, Eisenberg no cree que el McQueen superará al Newman, pero es optimista: “Creo que esta empresa tiene la capacidad de hacerlo. Confío en el universo”. Además, señala, “solo se necesitan dos postores” y luego la mentalidad de “el mío es más grande” se hará cargo. Y no estoy hablando de partes del cuerpo, estoy hablando de cheques”.